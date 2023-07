Vettel uit zorgen over toekomst autosport: Kan verboden worden

Sebastian Vettel is een groot voorvechter van verduurzaming van de autosport. Vorig jaar reed de viervoudig wereldkampioen zijn laatste Formule 1-seizoen en kwam regelmatig met protestshirts en -helmen de paddock in om aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde. Ook liet hij zich fel uit over de aanpak van F1 voor het verduurzamen van de sport.

De Duitser sprak zijn zorgen tijdens het Goodwood Festival of Speed uit over de toekomst van de autosport als er niet snel een verduurzamingsslag gemaakt wordt. "Het kan zijn dat regeringen het gaan verbieden." De 36-jarige oud-coureur ziet dit als doemscenario en hoopt niet dat er daadwerkelijk een verbod op de racerij komt. "Ik vind dit een geweldige sport. Je ziet dat er veel mensen op af komen en zij vermaken zich erg goed. Het zou jammer zijn als we dit niet meer kunnen doen omdat we het ons niet meer kunnen veroorloven. Als er iets saais als een 'carbon-budget' komt, kan het zijn dat ze dan denken; laten we dit soort evenementen maar als eerst afvallen."

Afgelastingen door weer

Dit raceseizoen zijn er al meerdere race-evenementen afgelast vanwege het weer. Zo werd er een streep door de race op Imola gezet vanwege overstromingen en werd de zaterdag van het Goodwood Festival of Speed afgelast vanwege onstuimig weer.

Volgens de winnaar van 53 F1-races is het duidelijk dat de afgelastingen veroorzaakt zijn door de klimaatverandering. "In Imola was het eerst erg lang droog en nadat het veel regende, kon het water niet goed de bodem in. De race in Miami stond onder druk omdat twee, drie weken voor de race de hele baan onder water stond na overstromingen. Als het evenement drie weken eerder gepland stond zou het gecanceld worden. In Canada waren er bosbranden en als de verschillende winden wat langer zouden waaien kon ook die race van de kalender geschrapt worden. Het is een echte dreiging. We moeten gaan inzien dat het een grote impact heeft op de wereld en ons leven."