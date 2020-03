Vettel denkt meer na over toekomstplannen dan voorheen

Zodra het seizoen 2020 van start gaat, begint Sebastian Vettel aan zijn dertiende volledige jaar in de Formule 1. Na Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen is hij de meest ervaren coureur op de grid en met zijn 32 jaar is hij inmiddels een van de oudere rijders. Desondanks kijkt de Duitser nog altijd wel vooruit, maar hij verwacht over tien jaar niet meer actief te zijn als coureur. “Natuurlijk kijk je vooruit. Als ik realistisch ben, ben ik hier over tien jaar niet meer, omdat ik denk dat je beseft dat, wij als sporters en atleten, een lot delen dat onze tijd beperkt is”, zegt Vettel in gesprek met Motorsport.com.

Volgens de Ferrari-coureur geldt dit principe voor alle atleten, ongeacht je ‘voetbalt, tennist, racet of zeilt’. Hij geeft toe dat hij hierover in de afgelopen jaren steeds meer is gaan nadenken. “Ik denk dat het iets is wat je jezelf vaker afvraagt als je 30 of 32 bent dan als je 20 bent: waar sta ik over tien jaar? Want op je 20ste kan alles hetzelfde of anders zijn, maar op je 30ste denk ik door het feit dat ik in een sport zit dat mijn tijd beperkt is, dus je ziet iets op je af komen, zelfs als je dat niet wil. Het zou dom zijn om dat te negeren, maar dat houdt niet in dat ik iedere ochtend wakker word en afvraag wat ik over vijf jaar doe.”

Daarmee wil Vettel niet zeggen dat hij binnen nu en tien jaar helemaal uit de autosport verdwenen is. Wat betreft zijn toekomst houdt hij alle opties momenteel nog open. “Ik bevind me in de gelukkige positie dat ik waarschijnlijk veel dingen kan proberen, als ik eenmaal besloten heb te stoppen in de F1. Misschien ga ik ergens anders racen, misschien doe ik iets anders in de autosport of juist iets heel anders daarbuiten. Een nieuwe uitdaging. Ik heb wat ideeën, maar ik heb nog niets besloten. Ik ben hier natuurlijk nog.”

Met medewerking van F1-verslaggever Robert Chinchero