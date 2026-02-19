Vettel tipt Russell en Mercedes voor Formule 1-titels 2026

Afgaande op de eerste tests in de Formule 1 zet Sebastian Vettel zijn geld op George Russell en Mercedes als de belangrijkste titelkandidaten voor het komende Formule 1-seizoen. De viervoudig wereldkampioen denkt dat de Engelse coureur en het team uit Brackley de beste papieren in handen heeft, al plaatst hij daar ook kanttekeningen bij.

"Op basis van wat tot nu toe zichtbaar is, is het waarschijnlijk geen slechte keuze om Mercedes te tippen", zei Vettel tijdens een interview op het Oostenrijkse Servus TV. Toch benadrukt hij dat ook McLaren niet mag worden onderschat. De Britse renstal rijdt eveneens met Mercedes-motoren en heeft volgens de Duitser de afgelopen jaren degelijk werk geleverd.

Desondanks neigt zijn gevoel naar Russell. Vettel roemt vooral de intelligentie en werkethiek van de Engelse coureur. "Ik beschouw hem als zeer intelligent. Ik weet hoe hard hij aan zichzelf werkt en ik denk dat hij slim genoeg is om te begrijpen wat hij persoonlijk kan bijdragen om het verschil te maken." Volgens Vettel zijn er meerdere coureurs op de grid die dat vermogen bezitten, maar in combinatie met de Mercedes W17, ziet hij Russell als voornaamste titelkandidaat.

Krijgt de Formule 1 na Lando Norris opnieuw een Engelse kampioen? Sebastian Vettel zet zijn geld op George Russell Foto door: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Sport moet regels uitleggen

Naast zijn sportieve voorspelling uitte Vettel ook zorgen over de manier waarop de Formule 1 haar nieuwe reglementen communiceert. Hij sluit zich aan bij Max Verstappen die zich tijdens de wintertest ook al kritisch uitliet over het technische deel van het reglement. Volgens de Nederlander is bijvoorbeeld het energiebeheer nauwelijks nog te volgen voor de fans. "Het is voor ons al lastig genoeg om alles goed te benoemen. Probeer het nog maar eens uit te leggen al die regels."

Vettel noemt de veranderingen ingrijpend en benadrukt dat de sport momenteel op een hoogtepunt in populariteit zit. Juist daarom is heldere communicatie essentieel. "Fans moeten begrijpen wat er verandert en waarom", aldus de viervoudig wereldkampioen. "Om op dit niveau te blijven, is het cruciaal dat er duidelijk wordt uitgelegd wat er gebeurt en wat erachter zit."

Tegelijk erkent Vettel dat de moderne Formule 1 nu eenmaal bestaat uit meer dan alleen rijden. Hij doet dan ook een oproep aan de sport. "Leg de veranderingen goed uit [aan de fans] en evalueer vervolgens eerlijk of dit de juiste koers is. In een periode van grote technologische en sportieve transitie kan duidelijkheid het verschil maken."

