Vettel: "Terugkeer naar Red Bull is geen reële optie geweest"

Vettel kreeg begin vorig jaar te horen dat Ferrari geen plek meer voor hem had in 2021. De Scuderia koos met Charles Leclerc en Carlos Sainz voor de jeugd en nam afscheid van de man die eind 2014 was binnengehaald om een nieuwe wereldtitel binnen te halen. Vettel liet weten nog niet klaar te zijn met de koningsklasse en zocht naar een nieuwe uitdaging. Red Bull leek een gedroomde bestemming, des te meer doordat hij tijdens een optreden bij Servus TV zelf de deur op een kier probeerde te zetten. Helmut Marko heeft tijdens het dubbele raceweekend in Oostenrijk echter persoonlijk aan Vettel laten weten dat een terugkeer niet mogelijk was.

Gevraagd of Vettel spijt heeft van zijn daaropvolgende keuze voor Aston Martin, luidt het antwoord dan ook: "Nee, ik heb er zeker geen spijt van. Ik heb [na het Red Bull-bericht] besloten om een andere richting op te gaan en voor een nieuw team te kiezen. Dat is Aston Martin geworden, waar ze net een nieuwe koers hebben ingezet", aldus de Duitser tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik ben hier erg tevreden en sta nog steeds volledig achter mijn keuze." Opvallend genoeg is Marko van mening dat Vettel op het verkeerde paard heeft gewed. De Oostenrijker heeft zijn mededeling laten vergezellen door het advies om een 'sabbatical' te nemen. Volgens Marko is Vettel bij Aston Martin veroordeeld tot gevechten in de middenmoot en zouden er richting 2022 weer kansen komen bij topteams.

Lof voor Perez: "Hij verdient het Red Bull-zitje"

Zo'n kans is er voor Sergio Perez dit jaar al gekomen. De Mexicaan hoorde in zijn hotelkamer (onbedoeld) over het Aston Martin-contract van Vettel en moest daardoor op zoek naar onderdak. Red Bull Racing kon dat bieden, overigens ook tot vreugde van Vettel. "Ik zeg in alle eerlijkheid - en dat meen ik echt uit de grond van mijn hart - dat ik blij ben dat Sergio zo'n competitief stoeltje heeft gevonden. Hij verdient dit. Dat heeft hij niet alleen laten zien met die zege in Baku, maar eigenlijk al de voorbije tien jaren. Ik ben om twee uiteenlopende redenen blij dat Red Bull nu zo'n goede auto heeft. Allereerst ken ik nog veel mensen uit het team. Ten tweede vind ik het mooi dat Checo nu naar een race kan gaan met het idee dat hij een auto heeft om te winnen. Die luxe heeft hij in het verleden nog niet gehad, dus dit is wel verdiend."