Vettel: Ferrari-teamorders heel anders dan bij Red Bull Racing

Juist op dat vlak kan Vettel een aardig woordje meespreken, de viervoudig wereldkampioen laat zich de kaas niet snel van het brood eten. Een veelbesproken voorbeeld dateert van de Maleisische Grand Prix 2013. Vettel verloor bij de start de leiding aan zijn teamgenoot Mark Webber en werd nadien gesommeerd om Multi 21 te gebruiken en banden te sparen. De verkapte boodschap was helder: we houden de posities vast, Webber moet ditmaal winnen. Vettel dacht er echter anders over en eiste tegen wil en dank van het team de dagzege voor zich op. De boodschap 'this is silly Seb' zei voldoende.

Bij Ferrari zagen we in Rusland opnieuw gesteggel over teamorders. Charles Leclerc gaf zijn Duitse teamgenoot een slipstream richting de eerste bocht en schonk hem daarmee de leiding. Afspraak was dat Vettel die dienst later in klinkende munt zou terugbetalen. De meest ervaren piloot van de Scuderia weigerde echter en werd vervolgens middels een verlate pitstop alsnog terecht gewezen. Toch gaan vergelijkingen met zijn Red Bull-tijd niet helemaal op. Zo zijn F1-teams gaandeweg nog belangrijker geworden dan de coureurs en heeft Vettel dus begrip voor ingrepen die het team tegenwoordig ten goede komen.

"Het is al helemaal niet meer te vergelijken met de jaren '70, '80 of het begin van de jaren '90. Toen draaide het nog echt om de coureurs. Het team was toen vooral nodig voor ondersteuning, maar tegenwoordig verandert dat steeds meer. En al helemaal bij Ferrari, het team is daar groter dan wat dan ook", legt Vettel uit in gesprek met Motorsport.com. Vergelijkingen met Maleisië 2013 gaat hij dan ook liever uit de weg. "Je kunt er geen stereotypering van maken, het verschilt namelijk per situatie. Je kunt dus niet keihard zeggen 'hij is fout en hij is goed'."

Bovenal bestaat er één verschil tussen het aangehaalde Red Bull- en Ferrari-voorbeeld. Bij de stal uit Maranello kreeg hij voordien zelf een gunst van Leclerc en moest hij dus terugbetalen. "Maar met Mark was het een compleet ander verhaal. We vormden al jaren een team, maar werkten nooit echt goed samen. Toen werd ik [in Maleisië] ineens gevraagd om hem een dienst te bewijzen, terwijl dat andersom nog nooit was gebeurd. Dat was een beetje merkwaardig. Bovendien moet een coureur soms ook aan zichzelf denken en doen wat in zijn ogen goed is. Of dat na de race nog steeds goed blijkt te zijn, is dan weer een heel ander verhaal", duidt hij op zijn gemaakte excuses na afloop van de race op Sepang.

Met medewerking van Roberto Chinchero