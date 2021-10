Vettel start achteraan in Austin na motorwissel

Coureurs mogen dit Formule 1-seizoen maximaal drie motoren gebruiken, maar een flink aantal coureurs heeft dat aantal met nog zes races te gaan dit seizoen al overschreden. Vooral de Mercedes-motor blijkt dit jaar niet meer zo betrouwbaar als hij ooit geweest is. Het leverde Lewis Hamilton en Valtteri Bottas al de nodige plaatsen gridstraf op dit jaar, omdat het gebruiken van extra motorcomponenten gepaard gaat met uiteenlopende plaatsen straf op de startopstelling. Bottas moest in Italië en Rusland al achteraan starten na een volledige motorwissel. Hamilton werd in Turkije tien plaatsen terugverwezen na het vervangen van alleen de interne verbrandingsmotor.

Dit weekend moet ook Sebastian Vettel eraan geloven in Texas. De coureur van Aston Martin is in de laatste negen races slechts één keer in de punten gefinisht, maar dat gaat ook komende zondag weer een hele opgave worden. De Duitser heeft in de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Amerika namelijk verklapt dat ook hij naar zijn vierde Mercedes-krachtbron van het seizoen moet wisselen, wat hem automatisch een plekje op de laatste startrij oplevert.

“Er staat ons een lastig weekend te wachten”, aldus de viervoudig wereldkampioen. “We wisselen dit weekend de motor, wat ons een straf zal opleveren. We zullen zien wat we kunnen doen van waar we de race moeten starten, maar desalniettemin kijk ik er wel naar uit. Ik denk dat we hier wel sterk kunnen zijn namelijk. Hoe sterk, dat zullen we zien.”

Het relatief brede Circuit of the Americas heeft een aantal lange rechte stukken en meerdere plekken waar een opponent kan worden uitgeremd. Op de vraag in hoeverre inhalen mogelijk is en Vettel zich dus een weg naar voren kan vechten op zondag, antwoordt hij dan ook positief: “Je kunt hier wel inhalen, dus ik denk dat dit een goede plek is [om een gridstraf te incasseren]. Hopelijk hebben we een leuke zondagmiddag voor de boeg en kunnen we ons terug naar de punten vechten.”

Vettel maakt zich geen zorgen om hobbels

Naast het rijden van de inhaalrace krijgt Vettel er dit weekend net als zijn collega’s de vele hobbels op het Circuit of the Americas als extra uitdaging bij. Er werd onlangs al flink over geklaagd tijdens het raceweekend van de MotoGP, maar Vettel ligt er niet wakker van en is zelfs van mening dat het wel wat “karakter” toevoegt aan een circuit: “Een paar jaar geleden was het best erg en hebben ze de hobbels wat gladgeslepen. Misschien moeten ze er voor de toekomst naar kijken, maar ik weet niet. We zullen zien hoe het dit weekend gaat.”

“Een paar weken geleden was het best erg tijdens de MotoGP, maar voor ons is het minder erg. We zullen zien. Normaal gesproken ben ik wel een fan van hobbels.”