Na vier wereldtitels te hebben behaald met Red Bull Racing, maakte Sebastian Vettel in 2015 de overstap naar het team van Ferrari. In zes jaar tijd bij de Scuderia behaalde de Duitser veertien Grand Prix-zeges, maar een wereldtitel is er nooit van gekomen. Tijdens zijn periode heeft hij ook gesprekken gevoerd met Mercedes.

Bij Beyond the Grid, de officiële podcast van de Formule 1, kreeg Vettel de vraag of er een kans was dat hij ooit bij Mercedes zou rijden. “Misschien, ik heb wel met Niki [Lauda] gesproken”, antwoordde de man uit Heppenheim. “Om eerlijk te zijn, was het halverwege mijn tijd bij Ferrari. De overstap was iets groots geweest. Lewis [Hamilton] was de nummer één en ik weet niet of ze ons beiden wel in het team wilden. Maar ik had ook niet echt de interesse om daarheen te gaan, ik was zo gefocust op het hebben van succes bij Ferrari. Daar was alles op gericht. We hebben gesproken, maar daar was ook alles mee gezegd.”

Goede band met Hamilton

Vettel zou het wel leuk hebben gevonden om teamgenoot van Lewis Hamilton te zijn. “Zeker, dat was een prachtige uitdaging geweest en ik zou daar zeker van genoten hebben. Maar dat is er niet van gekomen. Op dat moment lag mijn focus op het winnen met Ferrari, ik wilde niet van team wisselen, zodat ik met Ferrari kon winnen. Het winnen was al mooi, maar zegevieren met Ferrari was nog mooier. Het gebeurde niet, dat is prima. Ik denk dat ik het goed met Lewis kan vinden, we gaan goed met elkaar om. Ons moment in 2017 in Baku noemen we tegenwoordig een misverstand.”

Bij dat moment in Baku reed Vettel tegen Hamilton aan toen de Brit vertraagde op het moment dat de safety car naar binnen ging. De Duitser schrok, ging uit woede naast Hamilton rijden en reed op hem in. Toch hebben de beide heren een sterke band met elkaar. “Ik was heel boos en misschien namen de emoties de overhand bij mij. Maar ik denk dat het moment belangrijk was. We hadden bij elkaar weg kunnen stappen of het had ons samen kunnen brengen. Het tweede gebeurde. Ik reflecteerde en keek terug op wat er tijdens de race speelde. Op dat moment voelde ik dat het niet eerlijk was wat er gebeurde, dat wilde ik hem vertellen. Met helmen op is het moeilijk communiceren, maar ik zag ook dat ik het niet op de juiste manier deed. Het was niet sportief, niet eerlijk. Dat heb ik daarna toegegeven en sindsdien staan we dichter bij elkaar.”