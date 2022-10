Vorige week werd net voor de kwalificatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten bekend dat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz was overleden. De Oostenrijker speelde een enorm grote rol in de internationale [motor]sportwereld. Hij was als sponsor verbonden aan talloze grote projecten waarvan de impact gigantisch was. Ook was hij eigenaar van twee Formule 1-teams, en had hij een ijzersterke opleiding voor talenten.

Sebastian Vettel is misschien wel het bekendste voorbeeld van een echte Red Bull-coureur. Eind 2007 kwam hij als twintigjarige coureur voor het eerst in de Toro Rosso te zitten, na al een race gereden te hebben met BMW-Sauber. In 2008 pakte hij uitgerekend in Monza de eerste overwinning voor het Italiaanse team van Mateschitz. Een jaar later verkaste hij naar Red Bull Racing. Ook voor dat team won hij de eerste race. Tussen 2010 en 2013 werd Vettel vier keer wereldkampioen op rij en pakte hij 38 Grand Prix-zeges. Daarmee is hij - voorlopig - de meest succesvolle coureur voor de stal van Mateschitz.

Vettel had een hechte band met de Oostenrijker omdat de coureur veel te danken heeft aan Mateschitz. De Duitser rijdt daarom dit weekend met een speciaal helmdesign, dat sterk doet denken aan zijn originele design bij Red Bull. Tenminste: één van de originele designs, want Vettel stond er in die tijd al om bekend dat hij nogal eens van helm wisselde. Het ontwerp van dit weekend komt echter het meest in de buurt van waar het allemaal mee begon.