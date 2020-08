Vettel reageert: Spanningen binnen Ferrari niet hoger opgelopen

Dat Vettel geen gelukkig slot van zijn Ferrari-tijd beleeft, mag een understatement van jewelste heten. De viervoudig wereldkampioen worstelt op het circuit met de Ferrari SF1000 en het genoemde meningsverschil met Binotto leidde tot nog meer onrust. Het zou aangeven dat de werksfeer verziekt is, al is Vettel het niet met die vaststelling eens. "Nee, ik kan me niet in dat statement vinden. We doen er nog steeds alles aan, maar het is natuurlijk nooit 'relaxed' als de dingen niet gaan zoals gewenst", zo reageert Vettel tijdens de online persconferentie.

"Het lijkt me ook niet eerlijk om alle emoties meteen na of tijdens een race te beoordelen, dan krijg je geen afspiegeling van de werkelijke situatie", vervolgt de Duitser tegenover onder meer Motorsport.com. "We hadden tijdens de race voor een andere strategie kunnen kiezen en hebben verzaakt om dat te doen. Maar daar hebben we inmiddels over gesproken, het is opgelost. De kwestie is uit de wereld, we gaan weer verder. De werksfeer is in mijn optiek niet anders dan vorige week of de week daarvoor."

Geruchten dat de wegen van Vettel en Ferrari al voor het einde van dit seizoen scheiden, vindt de man uit Heppenheim dan ook onzinnig. "Dat zie ik niet gebeuren. Dat is in ieder geval nog geen moment overwogen en ook totaal niet besproken." Daarnaast blijft Vettel hopen op betere tijden tijdens zijn afscheidstournee van de Scuderia. "Al ligt dat niet alleen aan mij natuurlijk. Ik weet waar ik toe in staat ben, ik weet precies wat ik kan. Op dit moment beleef ik geen foutloze periode, maar ik weet zeker dat ik de kansen wel kan grijpen als die er een keer komen en als alles in weer in wat rustiger vaarwater komt."

Waarom worstelt Vettel nu bij Ferrari en wat is zijn toekomstperspectief in F1? Dit en nog veel meer komt aan bod in de internationale Motorsport.com Podcast met Luke Smith, Oleg Karpov en Ronald Vording: