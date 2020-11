Vettel: Ferrari moet 'sluw als een vos' zijn voor puntenfinish

Op het Bahrain International Circuit toonde Vettel zich de sterkste van de twee Ferrari-coureurs, maar het was niet voldoende om zich te plaatsen voor het derde en laatste kwalificatiedeel. De Duitser strandde op de elfde positie en vertrekt zondag dus vanaf de zesde startrij, evenals teamgenoot Charles Leclerc. Daarmee zijn de Ferrari-mannen wel de eerste twee rijders die vrije bandenkeuze hebben voor de race op zondag en dat zou een doorslaggevende rol kunnen spelen. De bandenslijtage is namelijk hoog gebleken tijdens de vrije training.

Vettel verwacht dan ook dat de race in Bahrein uitdraait op een ware strijd om de bandenslijtage te beperken. “Een bandenoorlog gaat wat ver, maar het wordt de strijd om de banden”, vertelde hij na afloop van de kwalificatie tegenover onder andere Motorsport.com. “Dit circuit is heel ruw en heel zwaar voor de banden en het wordt van een enorm belang om dat zondag te managen. Als wij zo sluw als een vos zijn, dan denk ik dat wij een goede kans hebben. Is dat niet het geval, dan wordt het een lange race. Ik geloof nog steeds dat er een goede kans is om punten te scoren.”

Via de teamradio liet Vettel meteen al weten niet helemaal tevreden te zijn met zijn laatste ronde in Q2. “Ik denk dat de tweede sector niet optimaal was. Ik zat te dicht op George [Russell] en dat hielp misschien niet echt, en ik had na de snelle stop moeite om de voorbanden aan de praat te krijgen”, analyseerde hij. “Misschien had ik nog wat meer tijd kunnen vinden, want sector twee was zeker niet helemaal foutloos. Uiteindelijk denk ik wel dat dit min of meer is waar we staan dit weekend. Morgen is de race en die draait niet om één ronde, dus we zullen zien wat er mogelijk is.”

Vorig jaar stond Leclerc nog op pole-position in Bahrein, maar zaterdag moest hij ook teamgenoot Vettel voor zich dulden in de kwalificatie. De Monegask had na de sessie het gevoel dat er meer in had gezeten. “Het kan altijd beter, maar dat geldt denk ik voor iedereen”, zei hij. “Ik verloor behoorlijk wat in bocht vier, maar het is zoals het is. We starten op P11 en P12 en zijn de eersten met vrije bandenkeuze. Ik weet niet in hoeverre we hiervan kunnen profiteren, want ik vermoed dat het niet verkeerd is om in de top-tien op mediums te starten. We hebben ons best gedaan en dit is wat vandaag mogelijk was.”

VIDEO: Waarom Sebastian Vettel het lastig heeft bij Ferrari in 2020: