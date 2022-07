Het is wederom een teleurstelling voor Aston Martin, dat ook in de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada niet verder kwam dan de zeventiende en achttiende stek. Hoewel het team daar achteraf liet weten dat verkeerde bandendruk de kansen op een goed resultaat hadden verstierd, was het gebrek aan tempo op Silverstone te wijten aan het feit dat het team niet goed genoeg meters heeft kunnen maken met de nieuwe updates vanwege de weersomstandigheden.

"We waren simpelweg niet snel genoeg en verloren daardoor veel tijd", aldus Sebastian Vettel. "Overal had ik last van onderstuur en moest echt wachten tot de auto instuurde. Ik denk echter niet dat dit de oorzaak was. Op de een of andere manier kregen we maar niet de benodigde grip. Wanneer je de auto niet kan insturen, dan is je tractie bij het uitkomen van de bocht ook niet geweldig. Daardoor vertraagde alles. Het stapelt zich vervolgens op, dat is niet fijn."

De Duitser, die kort na de start van Q1 naar binnen moest vanwege een probleem met zijn vizier, laat weten nog geen goed beeld te hebben van de nieuwe updates. "Zaterdagochtend was de auto qua balans best prima. Maar Silverstone is wel een baan die je eerlijk vertelt waar je precies staat. Het is afwachten wat onze snelheid in de race is", vervolgt hij. "We kunnen nog niet echt zeggen of de updates werken, maar het is in ieder geval geen enorme stap. We moeten nog een aantal dingen beter begrijpen." Met betrekking tot de race is de viervoudig F1-kampioen eerlijk. "We zien er niet competitief uit, dus het wordt lastig om punten te scoren... Maar dat moet wel het doel blijven. We gaan het zien. Wellicht werkt een safety car dit keer wel in ons voordeel."

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië