Vettel praat met Ferrari over inleveren salaris

De viervoudig Formule 1-wereldkampioen is bezig aan het laatste jaar van zijn contract bij de formatie uit Maranello, maar gesprekken over contractverlenging zijn reeds opgestart. Het Silly Season ligt echter grotendeels stil vanwege de positie waarin de Formule 1 nu door de coronacrisis verkeert. Teams krijgen door een gebrek aan races te maken met minder inkomsten; de grote sterren van de sport zullen daardoor waarschijnlijk een deel van hun salaris in moeten leveren. Andere coureurs hebben inmiddels aangekondigd dat ze een deel van hun loon afstaan, Vettel is daarvan op de hoogte en heeft gesprekken gevoerd met zijn bazen van Ferrari om tot een oplossing te komen.

“Dat is zeker iets waarover ik in gesprek ben met het team”, zei Vettel tijdens een vraaggesprek met verschillende geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “We weten niet hoe het seizoen eruit zal zien, waar we starten, hoeveel races er verreden gaan worden en wat er gaat gebeuren. Het is echter wel zo dat beslissingen die ik hierover neem altijd tussen het team en mijzelf blijven. Dat is in dit geval hetzelfde. Ik ga dit niet gebruiken als een punt om mijn imago op te poetsen ofzo. Ik heb dergelijke zaken in het verleden in stilte besloten en dat zal dit jaar hetzelfde zijn.”

Volgens Vettel is het eerst nodig om te weten hoe het seizoen 2020 eruit gaat zien voordat er een beslissing genomen kan worden. “Het hang ervan af of we nu vijf, tien of vijftien races kunnen rijden. Misschien racen we wel helemaal niet”, legde hij uit. “Ik denk dat de gesprekken daarover op dit moment redelijk serieus zijn, er wordt gesproken over de toekomst. Dus wat is wijsheid? En wat is op economisch vlak verstandig? Ik denk dat we af moeten wachten en zien wat er met het seizoen gaat gebeuren.”