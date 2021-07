Vettel ruimt samen met Formule 1-fans zwerfafval op na Britse GP

De inmiddels 34-jarige Vettel heeft zich dit seizoen al vaker ingezet voor een beter milieu. Zo rijdt hij sinds zijn overstap naar Aston Martin met een roze helm, als onderdeel van een samenwerking met watermaatschappij BWT. Met de slogan ‘Change the world, sip by sip’ (verander de wereld, slokje per slokje) maakt de Duitse coureur deel uit van een campagne om schoon drinkwater over de hele wereld rechtstreeks uit de kraan beschikbaar te maken. Voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix bouwde Vettel samen met de kinderen van een lokale school een ‘bijenhotel’, waarmee hij wederom zijn steentje bijdroeg aan een betere planeet.

Na afloop van de Britse Grand Prix heeft Vettel zich opnieuw van zijn beste kant laten zien. Na een teleurstellende race – die na een spin tijdens de herstart vroegtijdig eindigde in de pits – trok Vettel de handschoenen aan en stak hij bewapend met een vuilniszak de handen uit de mouwen op de tribunes. Volgens diverse fans heeft de viervoudig wereldkampioen “urenlang” geholpen met het opruimen van het vele zwerfafval op de tribunes, dat door de ruim 140.000 aanwezige fans was achtergelaten.

Het vele afval op de circuits is al jaren een doorn in het oog van Vettel. De Duitser heeft ook in de paddock al vaker rondslingerend afval opgeruimd, met succes: vanaf dit seizoen is het gebruik van plastic drinkflesjes in de paddock verboden.