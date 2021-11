Vettel vindt review Hamilton-Verstappen incident onnodig

Max Verstappen en Lewis Hamilton voerden in de Grand Prix van Sao Paulo een stevig duel uit. In de 48e ronde gingen beide mannen buiten de baan in bocht 4, maar de wedstrijdleiding onderzocht het incident niet. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff noemde dat later “lachwekkend”, al bleek later dat de wedstrijdleiding geen toegang had tot de voorwaarts gerichte onboardbeelden van de #33. Deze beelden werden op dinsdag vrijgegeven, waarna Mercedes een herzieningsverzoek indiende. De hoorzitting vindt op donderdag om 17.00 uur lokale tijd plaats. Mocht dat verzoek succesvol blijken, dan kan Verstappen alsnog een straf opgelegd krijgen.

De afgelopen dagen is het onderwerp veelvuldig besproken, met voor- en tegenstanders van een eventuele straf. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel gaf in Qatar zijn visie op de gebeurtenissen: “Ze waren in gevecht om de leiding, dus het is logisch dat dit in elke race het heftigste gevecht is.” Over het ingediende herzieningsverzoek zei de Duitser: “Ik ben er niet bij betrokken, maar ik vind het een beetje onnodig. Lewis reed een geweldige race. Hij heeft gewonnen, hij was sneller. That’s it.”

Op of over het randje?

Alpine F1-coureur Fernando Alonso wilde weinig kwijt over de kwestie: “Er zou niets meer moeten gebeuren. Ik weet niet precies of het over het randje was, maar de stewards hebben beoordeeld dat er geen straf nodig was. En dan is dat ook zo, lijkt me.”

Verstappens voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo vulde aan: “Of de actie nu goed of fout was, wanneer je knokt voor een zege en voor een titel in deze fase van het jaar, probeer je zo lang mogelijk te strijden en doe je er alles aan om de leiding te behouden. In dit geval gingen ze allebei van de baan, dus misschien was het over de limiet. Het is te lastig om er iets over te zeggen, omdat ze allebei de bocht niet haalden.”

Video: Juan Pablo Montoya wijst Verstappen aan als schuldige