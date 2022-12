Vettel over relatie met Helmut Marko: “Heel eerlijk en direct”

Sebastian Vettel was een van de eerste coureurs van het Red Bull-talentenprogramma. Nadat hij in 2007 al zijn Formule 1-debuut maakte bij BMW in de Grand Prix van de Verenigde Staten, mocht hij later dat jaar plaatsnemen bij Toro Rosso om Scott Speed te vervangen. Ook in 2008 reed hij voor het team uit Faenza. Met Toro Rosso schreef hij in dat jaar zelfs de Grand Prix van Italië op zijn naam. Voor 2009 werd hij gepromoveerd naar Red Bull Racing. Tussen 2009 en 2014 pakte hij er 38 overwinningen en vier wereldtitels.

Net als tegenwoordig was dr. Helmut Marko toen ook al adviseur bij Red Bull. Hij bepaalde welke talenten mochten doorstromen. De man uit Heppenheim kijkt positief terug op zijn relatie met Marko. “Je kan niet zeggen hoe belangrijk en elementair Helmut vanaf het begin is geweest. Het was niet altijd makkelijk”, zegt Vettel tegen Formel1.de. “Maar het is ook niet de rol van Helmut om altijd makkelijk te zijn en alleen goede dingen te zeggen. Maar ik geloof dat we, dat is mijn gevoel, een zeer goede verhouding hadden. Een heel eerlijke en directe verhouding.”

Vettel schrok er niet van als Marko duidelijk maakte niet zo tevreden te zijn. "Als ik het verpestte, wist ik dat hij het me zou vertellen en dan was er iets aan de hand en kon ik altijd iets van de situatie leren. Ik denk dat ik zo ben en dat is hoe we als team destijds samen volwassen zijn geworden en de jaren die volgden spreken in zekere zin voor zich. We hadden een zeer, zeer mooie tijd en ik heb veel mooie herinneringen, die nu ook een beetje omhoog komen nu het voor mij klaar is.” De Duitser is blij om te zien dat Marko nog steeds een grote rol heeft bij Red Bull. “Bij Helmut blijft het maar doorgaan. Daarom ben ik blij dat hij deze mooie tijd nog eens beleven kan, maar dan met ander verhaal.” Daarmee doelt Vettel natuurlijk op het dominante seizoen van Max Verstappen.