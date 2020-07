Verstappen staat open voor komst Vettel, Horner sluit deal uit

Viervoudig Formule 1-kampioen Vettel kreeg in de wintermaanden van zijn huidige werkgever Ferrari te horen dat hij eind dit jaar moet vertrekken. De Duitser boekte zijn grootste successen in dienst van Red Bull Racing. Het duurde niet lang voordat de geruchten over een rentree de kop op staken. In een interview met Servus TV erkende Vettel dat hij direct na het nieuws over zijn gedwongen vertrek uit Maranello met Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko belde. De Duitser stelt echter dat hij vooral om raad wilde vragen en niet direct aasde op het zitje naast Max Verstappen.

Verstappen is inmiddels uitgegroeid tot de absolute nummer 1 van de formatie uit Milton Keynes. Toch zou hij graag een ervaren rijder als Vettel naast zich hebben, zo liet de Limburger weten: “Ja, dat was al het geval met Daniel [Ricciardo] in het team. Dat werkte goed. Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet mijn beslissing.” Op de vraag of Vettel of Alexander Albon een prettigere teamgenoot is, antwoordde Verstappen: “Ik heb nooit eerder met Sebastian samengewerkt dus ik heb geen idee. Ik denk niet dat er problemen zouden ontstaan. Maar uiteraard wil elke coureur winnen.”

Red Bull Racing sluit komst Vettel uit

Teambaas Christian Horner ziet een stuk minder heil in het plan: “We hebben veel speciale herinneringen aan de tijd met Sebastian. We hebben samen 38 races gewonnen, 4 wereldtitels. Als hij de F1 verlaat, is dat een groot verlies voor de sport. De tijd staat echter niet stil. We zijn pas bij de eerste race van het jaar, we hebben twee coureurs die geweldig werk leveren. Het is lastig om hem in te passen want we hadden niet verwacht dat hij op de markt zou komen. We hadden nooit verwacht dat Ferrari zo bruut zou zijn hem geen nieuw contract aan te bieden.”

De Brit stelt dat Mercedes een logischere volgende werkgever voor Vettel is, aangezien Lewis Hamilton en Valtteri Bottas nog niet bevestigd zijn voor 2021: “We hebben een fantastische tijd en relatie gehad met Seb. Met Max is dat nu precies hetzelfde. En uiteraard kunnen we Alex Albon niet negeren, hij ontwikkelt zich zeer goed. Zoals ik al zei: het moment is onverwacht, zowel voor Sebastian als voor de rest van de F1. De grote vraag is: wat gaat Mercedes doen? Gaat Lewis door, stopt hij? Houden ze Bottas? Daar moeten we ook rekening mee houden.”