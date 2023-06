Sebastian Vettel met Red Bull F1-auto naar Nürburgring Nordschleife

Na de Grand Prix van Abu Dhabi 2022 heeft Sebastian Vettel zijn Formule 1-helm aan de wilgen gehangen. De man uit Heppenheim vond het na ruim vijftien seizoenen op het hoogste niveau tijd worden voor andere dingen in zijn leven. Het gezin moest een prominentere rol gaan spelen, het gebrek aan een competitieve auto heeft een rol gespeeld en bovendien vond Vettel zijn F1-leven steeds lastiger te rijmen met allerlei duurzaamheidsdoelen die hij ook een warm hart toedraagt.

Vettel zette zodoende een punt achter zijn zeer succesvolle Formule 1-carrière, al heeft hij de koningsklasse sindsdien nog niet helemaal losgelaten. Zo was de 53-voudig Grand Prix-winnaar in Monaco weer even bij het Formule 1-circus te vinden, ditmaal als aandachtig toeschouwer. Daarnaast heeft Helmut Marko al meermaals subtiel laten weten dat hij Vettel later nog wel weer in een andere rol wil zien bij Red Bull Racing, al dan niet als zijn eigen opvolger op termijn.

In het tweede weekend van september kruipt Vettel in ieder geval nog weer eens achter het stuur van een Formule 1-auto. De viervoudig wereldkampioen geeft acte de présence bij de zogenaamde Formula Nürburgring georganiseerd door Red Bull. Het is een programma vol (F1-)demonstraties dat zal worden afgewerkt tijdens het raceweekend van de 12 uur van de Nürburgring. Eerder kondigde Red Bull de komst van Daniel Ricciardo al aan, die zaterdag 9 september ook een oude F1-auto van Red Bull rond de Nordschleife zal sturen - de RB8 om precies te zijn. Vettel stapt op zijn beurt in de RB7 uit 2011, de auto bolide waarmee hij dat jaar zijn tweede wereldtitel pakte en een auto die tegenwoordig op efuels rijdt. "Nog eenmaal met één van mijn Red Bull-auto's op efuels door de Groene Hel jagen! Ik kijk er enorm naar uit en ben erbij", laat Vettel op sociale media weten.

Het zal voor het eerst sinds 2013 zijn dat er weer een Formule 1-auto op de Nordschleife te bewonderen is. Toen ging landgenoot en Vettels grote idool Michael Schumacher hem voor in een Mercedes, zes jaar eerder was het al eens de eer aan Nick Heidfeld met de BMW-Sauber F1.06.