Vettel trots op overstap naar 'legendarisch merk' Aston Martin

Viervoudig wereldkampioen Vettel rijdt nu nog bij Ferrari, maar moet daar aan het einde van het seizoen vertrekken. Sinds dat nieuws bekend werd is er druk gespeculeerd over de toekomst van de 33-jarige coureur. Hij werd in verband gebracht met onder andere Mercedes en Red Bull, maar het hardnekkigst waren de geruchten rond een overstap naar Racing Point. Dat team bleef tot gisteren bij hoog en bij laag beweren dat het vasthoudt aan het rijdersduo Perez en Lance Stroll, maar de Mexicaan gaf woensdagavond zelf aan dat hij na zeven jaar vertrekt.

Het binnenhengelen van Vettel is een nieuwe stap voor het ambitieuze Racing Point, dat vorig jaar werd overgenomen door de Canadese investeerder Lawrence Stroll. Hij stak al veel geld in het team en wil met de rebranding volgend jaar naar Aston Martin de stap zetten naar de top van het veld. De komst van Vettel moet daaraan bijdragen.

Vettel zelf reageert verheugd op de overgang. “Ik ben blij om dan eindelijk dit spannende nieuws over mijn toekomst te kunnen delen. Ik ben er trots op te kunnen melden dat ik in 2021 een Aston Martin-coureur ben. Het is een nieuw avontuur voor mij bij een legendarisch automerk. Ik ben onder de indruk van de resultaten die het team dit jaar al heeft bereikt en ik ben er van overtuigd dat de toekomst alleen maar nog mooier wordt.”

“De energie en betrokkenheid van Lawrence bij de sport is inspirerend en ik denk dat we samen iets speciaals kunnen opbouwen. Ik heb nog steeds veel passie voor Formule 1 en mijn enige motivatie is om vooraan mee te kunnen strijden. Om dat bij Aston Martin te kunnen doen is een geweldig privilege”, vervolgt Vettel.

Reactie Szafnauer

Ook teambaas Otmar Szafnauer is in zijn nopjes met de komst van de ervaren coureur. “Iedereen in Silverstone is geweldig opgewonden door dit nieuws. Sebastian heeft zich bewezen als kampioen en brengt een winnaarsmentaliteit die onze ambities als Aston Martin F1 Team evenaart. Op zaterdag of zondagmiddag, Sebastian is een van de beste coureurs in de wereld en ik kan ons geen betere coureur wensen die ons kan helpen in deze nieuwe periode. Hij gaat een belangrijke rol spelen bij het team op een hoger niveau helpen.”