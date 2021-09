Vettel pleit voor meer kombochten zoals in Zandvoort

De eerste vrije training duurde voor Sebastian Vettel slechts enkele minuten. De Aston Martin-coureur had zes ronden afgelegd toen hij aan het einde van de pitstraat met een technisch probleem tot stilstand kwam en uitstapte. Voor Vettel zat de sessie er op en dus kon hij zich in alle rust voorbereiden op de tweede sessie, die hij uiteindelijk als tiende afsloot.

En daarmee was de viervoudig wereldkampioen meer dan tevreden. “Ik denk dat het over het algemeen een goede namiddag was, want we hadden wat in te halen en ik moest snel in het ritme komen. Maar het helpt dat ik hier al vele jaren geleden ben geweest en dat ze niet te veel aan het circuit hebben veranderd.”

Ook de delen die wel veranderd zijn, zoals de twee kombochten, konden de goedkeuring van Vettel wegdragen. “Ik denk dat ze de stukken die ze veranderd hebben, ten goede veranderd hebben. Ik denk dat het heel spannend is met de banking. Het is nog niet helemaal duidelijk welke lijn ik moet nemen, maar daarvoor heb ik morgen een beetje meer tijd. We zouden meer van die [naar binnen aflopende] positieve camber bochten moeten hebben, in plaats van die [naar buiten aflopende] off camber bochten. Off camber doen ze voor de waterafvoer, maar het is erg saai omdat je grip verliest, en dit vind ik er spannend uitzien en aanvoelen in de auto.”

Gevraagd of het voor hem moeilijk was om tussen alle rode vlaggen door een beetje ritme op te kunnen doen, zei Vettel lachend. “Wel, ik heb niet veel gereden, ik heb het merendeel van die rode vlaggen juist veroorzaakt! Dus zo moeilijk was het niet voor mij. In de namiddag hielp die eerste rode vlag ook wel, want toen was ik nog niet buiten. Dus uiteindelijk had ik maar één rode vlag, wat niet zo erg was. En toen stonden we toch net in de garage. Dus voor ons hadden de rode vlaggen geen invloed, maar ja, ik heb er dan ook één zelf veroorzaakt.”