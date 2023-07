Vettel over eigen toekomst in autosport: "Heb al wat ideeën"

Met 53 zeges, 57 pole-positions en vier wereldtitels op zak nam Sebastian Vettel vorig jaar afscheid van de Formule 1. Zo kon de coureur uit Heppenheim meer tijd doorbrengen met zijn gezin en zich richten op andere zaken die hem aan het hart gaan, zoals het milieu. Hij geniet voorlopig van een leven zonder vast schema, al sluit hij niet uit dat hij binnenkort weer aan de slag te gaan. Dat zal dan met name te maken hebben met het promoten van duurzame brandstof. De Duitser reed afgelopen weekend mee op het Goodwood Festival of Speed, waar hij in de Williams FW14B uit 1992 en de McLaren MP4/8 uit 1993 reed. Dat deed hij met synthetische brandstof, iets wat hij later dit jaar ook zal doen tijdens een demorun op de Nordschleife, waar hij achter het stuur van de RB7 kruipt.

Gevraagd naar zijn toekomst, antwoordt Vettel met een wat vage 'we zullen wel zien'. "Maar ik heb wat ideeën", laat de viervoudig Formule 1-kampioen weten. "Ik was eerder dit jaar in Monaco, waar ik een heel goede meeting had met Stefano [Domenicali, F1-CEO]. Behalve dat de auto's natuurlijk vervuilen, draagt de Formule 1 ook een enorme verantwoordelijkheid. Het is een heel groot evenement. Er komen heel veel mensen op af. Ik denk dat er vorig weekend zo'n 500.000 mensen naar de Grand Prix van Groot-Brittannië zijn geweest. Het gaat dus om meer dan de auto's alleen, maar natuurlijk ziet iedereen de auto's. Het is belangrijk dat het de juiste kant op gaat. Maar ik ben in gesprek en heb enkele ideeën. We zullen wel zien wat de toekomst brengt."

Vettel is sinds zijn afscheid van de Formule 1 regelmatig in verband gebracht met een managementrol binnen de F1, waarbij Red Bull een van de mogelijke kandidaten zou zijn. Of hij al veel aanbiedingen heeft gehad? “Er is veel interesse vanuit verschillende hoeken. Maar ik heb mezelf vorig jaar ten doel gesteld om vrij te zijn. Ik zeg ‘nee’ tegen veel dingen, aangezien ik deze versie van mezelf, die in zekere zin niet weet wat hij wil doen, geen vast schema heeft en in staat is om naar verschillende zaken te kijken en zich te laten inspireren, eerst wil leren kennen. Dat is nog steeds de reis waarop ik me bevind. Ik breng veel tijd door met mijn kinderen. We hebben wat gereisd in een busje, daar geniet ik van. Maar ik weet ook dat ik niet het leven van mijn kinderen zal leiden. Het wordt niet mijn hoofdtaak, ook al wil ik er voor ze zijn. Maar vroeg of laat zal ik er waarschijnlijk achter komen hoe ik een nieuwe uitdaging aan kan gaan."

Vettel begon zich in zijn laatste jaren in de Formule 1 steeds vaker uit te spreken over het milieu en hoe de Formule 1 op dat gebied ook vooruitgang moest boeken. Hij stelt dat hij ‘waarschijnlijk niet vroeg genoeg’ zijn passie voor dit onderwerp heeft ontwikkeld. “Het is iets waar ik waarschijnlijk wat over gehoord heb toen ik jonger was en natuurlijk was het probleem er toen al. Maar het is iets waar iedereen nu over gehoord heeft en we merken dat we er niet meer voor kunnen wegrennen. Of dat invloed heeft gehad op mijn prestaties, weet ik niet. Dat valt lastig te zeggen. Het is altijd lastig voor te stellen in het racen. Ik zou ‘nee’ zeggen, maar als het zo was, dan heb ik er geen spijt van gehad omdat er duidelijk grotere problemen in deze wereld zijn dan een rondetijd en een positie. Ook al is racen mijn leven en is er waarschijnlijk niks belangrijkers voor mij, maar voor ons allemaal en onze planeet is er een veel groter belang dan of ik me hoger of lager kwalificeer. Als je alles in perspectief plaatst, is wat er op het circuit en wat er in de Formule 1 gebeurt waarschijnlijk helemaal niet belangrijk.”