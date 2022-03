Vettel ook nog onzeker voor Grand Prix van Saudi-Arabië

Viervoudig Formule 1-kampioen Sebastian Vettel testte in de aanloop naar de openingsrace in Bahrein positief op Covid-19. Aston Martin moest reservecoureur Nico Hülkenberg last-minute laten invliegen als vervanger. De rijder uit Emmerik eindigde uiteindelijk als zeventiende, vijf plaatsen achter vaste rijder Lance Stroll.

Het is echter nog niet zeker of Vettel aankomend weekend bij de tweede race van het jaar alweer fit genoeg is om aan de start te staan. Aston Martin-teambaas Mike Krack zei na de race in Bahrein: “Hij nam deel aan de debrief, en klonk al wat minder schor dan een paar dagen eerder. We weten het echter niet. We zullen zien hoe het de komende dagen gaat. We hopen dat hij er snel weer bij is.” Krack benadrukt dat Vettel aan de coronaprotocollen van zowel Saudi-Arabië als Aston Martin moet voldoen voordat hij mag terugkeren bij het team. “Om eerlijk te zijn ben ik niet 100 procent op de hoogte van de regels die in Saudi-Arabië gelden. Als hij negatief test, is het gemakkelijker.”

Motorsport.com vroeg Hülkenberg in hoeverre hij al gepolst is voor de volgende race in Jeddah: “Nee, nog niet. Ik weet nog van niks. Ik ga er gewoon heen en sta als reservecoureur op stand-by. We merken het donderdag of vrijdag wel.”