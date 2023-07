Vettel: Ontslag De Vries bij AlphaTauri F1 is hard en wreed

Het Formule 1-avontuur van Nyck de Vries bij AlphaTauri heeft slechts tien races geduurd. Slechts twee dagen na de Britse Grand Prix maakte de Italiaanse renstal bekend dat het contract van de Nederlander per direct is ontbonden. Vanaf de Grand Prix van Hongarije neemt Daniel Ricciardo plaats in de bolide naast Yuki Tsunoda. Voor de Australiër betekent het een snelle terugkeer in de Formule 1, nadat hij eind 2022 noodgedwongen moest vertrekken bij McLaren. Hij keert bovendien terug bij het team waar hij in 2012 en 2013 al voor racete toen het nog de naam Toro Rosso droeg.

Het besluit van Red Bull en AlphaTauri om De Vries te vervangen geeft viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel een dubbel gevoel. "Eerlijk gezegd zit ik een beetje in een spagaat. Ik ben heel, heel blij voor Daniel. Ik mag hem en ik heb met hem geracet. Ik sprak hem tijdens de test, toen ik de McLaren een shakedown gaf voor dit weekend. Ik ben dus heel blij voor hem", zei de Duitser tijdens het Goodwood Festival of Speed bij ITV. Anderzijds heeft hij wel een beetje te doen met De Vries. "Het is natuurlijk heel jammer voor Nyck hoe het voor hem ten einde is gekomen. Ik denk dat hij een geweldige kans heeft gekregen. Wellicht gingen de dingen niet zoals hij had verwacht of zoals men had verwacht. Het is echter ook hard als het zo ineens ten einde komt."

Vettel stelt dat De Vries een tik heeft gekregen door zijn gedwongen vertrek, maar hij hoopt dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor het vervolg van de carrière van de Nederlander. "Het is wreed. Ik heb Nyck vorig jaar voor het eerst ontmoet en hij leek me een heel goed persoon, en hij is een goede coureur. Hij won de Formule 2-titel en internationale kampioenschappen. Hij is gelauwerd en ik hoop dat deze tik geen deuk achterlaat in zijn carrière. Wellicht zijn deze tien races niet zo goed verlopen als mogelijk was geweest. Allereerst weten we van buitenaf niet waarom, ten tweede is hij nog altijd een heel goede coureur. Ik moet dus ook sympathie hebben voor het feit dat dit heel wreed voor hem is, dus ik hoop dat men deze deuk niet ziet."

