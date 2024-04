Nog voordat er dit jaar een meter in de Formule 1 werd gereden, was het al enorm onrustig bij Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner staat centraal in alle gebeurtenissen. Sinds de beschuldigingen van vermeend grensoverschrijdend gedrag aan zijn adres is alles aan het wankelen gekomen, waaronder ook de positie van Max Verstappen en Red Bull-adviseur Helmut Marko. In gesprek met Kay Burley van Sky News laat voormalig Red Bull-coureur Sebastian Vettel zijn licht over de situatie schijnen. "Er is vanaf het begin van het seizoen al heel veel over gezegd. In dit soort gevallen is het heel lastig om alles te weten, maar ik zou het wel fijn vinden als er wat meer transparantie was. Dan zou ik ook zelf mijn mening kunnen vormen", vertelt de Duitser.

Dat vormen van een eigen mening is volgens Vettel ook bijzonder lastig door de manier waarop de situatie geduid wordt. "De een bekijkt het van de ene kant, de ander van de andere en vertelt weer het tegenovergestelde", zegt de voormalig wereldkampioen. "Nu dit gebeurt, denk ik dat we in een spiraal terecht zijn gekomen."

Opvallend is dat de resultaten van Red Bull op de baan - behoudens het zware weekend in Melbourne - niet onder de onrust lijden. "Het is jammer [dat alle aandacht nu naar de onrust gaat], want het leidt af van hoe goed Max [Verstappen] nu bezig is", vertelt Vettel daarover. "Het team - veel daarvan ken ik nog uit mijn tijd - doet het heel goed op de achtergrond. Zulke dingen worden in tijden van onrust vaak vergeten."

Andere tijden

In de zaak van Horner gaat het om vermeend grensoverschrijdend gedrag richting een vrouw. Gevraagd naar hoe de vrouwen in de tijd dat Vettel in F1 reed werden behandeld ziet hij dat het toen een andere tijd was. "F1 verandert heel snel. Toen ik er racete, waren er niet zo heel veel vrouwen aan het werk, dat aantal neemt nu toe. Er was al een verschil tussen toen ik kwam en toen ik wegging", aldus de 36-jarige. "Nu volgen niet alleen meer vrouwen de sport, maar werken er ook meer in de sport. Ik denk dat dat iets positiefs is, maar er is nog wel ruimte voor verbetering."