In 2022 stond er al geen maat op Red Bull Racing en Max Verstappen, maar in 2023 lijkt het verschil met de concurrentie zelfs nog groter te zijn. De eerste tien races van het seizoen werden allemaal gewonnen door het Oostenrijkse team, waarvan de Nederlandse wereldkampioen er acht voor zijn rekening nam. Iemand die weet hoe het voelt om met Red Bull te domineren, is Sebastian Vettel. De inmiddels gestopte coureur werd tussen 2010 en 2013 vier keer op rij wereldkampioen en zette eind 2013 een recordreeks van negen opeenvolgende zeges neer.

Hoewel de teller van Verstappen inmiddels op zes overwinningen op rij staat, is het volgens Vettel lastig om de dominante periodes met elkaar te vergelijken. "Ieder jaar is denk ik anders en dat geldt ook voor iedere fase van een dominante periode van iemand. Het heeft dus weinig zin om te vergelijken, want ik deed het in een andere tijd dan hoe het racen nu is", vertelt Vettel tijdens een persconferentie tijdens het Goodwood Festival of Speed. Wat de Duitser wel over de huidige dominantie van zijn voormalig werkgever en Verstappen kan zeggen, is dat momenteel gewoon alles klopt.

"Het is gewoon de perfectie, de consistentie en de kwaliteit dat het hele team het ieder weekend weer goed doet. Red Bull heeft tot dusver iedere race gewonnen en zoiets hebben we nooit bereikt toen ik domineerde. Petje af, dus. Het is natuurlijk een ongelofelijke prestatie wat betreft de totstandkoming van de auto en het bedenken van een auto die tot nu toe op ieder circuit de concurrentie kan verslaan, maar ook vanuit het oogpunt van de coureur", vervolgt Vettel. "Je moet Max de credits geven, want hij doet het geweldig. Hij is een ongelofelijk talent en maakt geen fouten. Sergio [Perez] is geen slechte coureur, maar je ziet hoe snel dingen fout kunnen gaan."

Vanuit diverse hoeken wordt geroepen dat de Formule 1 saaier en voorspelbaarder wordt door de dominantie van Verstappen en Red Bull, maar Vettel wil daar niet in meegaan. Ook komt het succes in zijn ogen niet gemakkelijk. "Als je altijd vooraan rijdt omdat je het goed doet, zegt men misschien dat het saai en makkelijk is. Maar er is veel meer voor nodig dan alleen de rondetijd. Ik weet zeker dat Lewis [Hamilton] het eens is dat het in de jaren dat hij won ook geen walk in the park was. Dat geldt ook voor mij, Michael Schumacher, Mika Hakkinen en alle anderen die hun tijdperk hebben gehad. Het is waarschijnlijk het moment dat je op je best bent en geniet van het werk met het team."

Ongeslagen seizoen zeker niet onmogelijk

Tot op heden is Red Bull dus nog ongeslagen in 2023, terwijl het seizoen inmiddels bijna halverwege is. Daardoor rijst de vraag of de formatie het in zich heeft om dit jaar alle races te winnen. Vettel sluit dat niet uit, al denkt hij dat meerdere teams daar al een kans voor hebben gehad. "Niets is onmogelijk en met de auto die ze hebben is er een kans. Maar er zit veel meer achter. Het draait ook om betrouwbaarheid, incidenten in de eerste ronden, de gekke dingen die tijdens een race kunnen gebeuren", aldus Vettel. "Vorig jaar was het ook al mogelijk, maar daarvoor eigenlijk ook al enkele jaren voor Mercedes. Tot nu toe hebben we echter nog nooit gezien dat een constructeur alle races wint, hoewel het in 1988 bijna lukte [voor McLaren]. Het was wel mogelijk, dus laten we afwachten."