Vettel over Oekraïne-helm: “Hoopte dat het niet nodig was”

De Formule 1-coureurs stonden in Bahrein stil bij de oorlog die momenteel wordt uitgevochten in Oekraïne, als gevolg van de Russische invasie. Op de woensdag voor de test kwam de Grand Prix Drivers’ Association samen op de grid, waarbij de negentien aanwezige coureurs T-shirts droegen en een banner omhoog hielden met de tekst ‘No War’. In de drie dagen daarna verscheen Sebastian Vettel op de baan met een helmontwerp die dezelfde boodschap droeg. Ook was de helm van de Aston Martin-coureur voorzien van de Oekraïense vlag, een duif met een olijventak in de mond en de songtekst van John Lennon’s Imagine.

“Ik hoopte dat ik niet met dit ontwerp had hoeven komen omdat er geen noodzaak was. Het is een sterk teken, gewoon om steun te betuigen”, vertelde Vettel op zaterdag in Bahrein over de keuze om een statement te maken met zijn helmontwerp. “Alle coureurs zijn woensdag ook bij elkaar gekomen om van het moment gebruik te maken om te laten zien dat we een eenheid zijn en stelling nemen. Het is vreselijk wat er gebeurt. Het is als een nachtmerrie waarbij we maar niet wakker lijken te worden, dus de reden achter mijn helmontwerp is vrij simpel, maar ook effectief.”

Vettel is de afgelopen jaren een van de coureurs geweest die zich vaak uitspreekt over allerhande kwesties in de wereld. Vaak gebruikt hij zijn helmontwerp daarbij en de oorlog in Oekraïne is wat dat betreft niet anders. Wel moest het ontwerp ietwat worden aangepast, nadat ontwerper Jens Munser Designs de vlag van de niet-erkende regio Turkse Republiek van Noord-Cyprus in het design had opgenomen. De ontwerper stuurde vervolgens een verklaring, waarin hij zijn excuses aanbood en aankaartte dat voor de vlaggen gebruik was gemaakt van stockafbeeldingen.

“Aan de onderkant is er de kans om alle vlaggen van de wereld te plaatsen als klein teken. Ik heb niet alle vlaggen gecheckt, maar er waren blijkbaar wat problemen”, erkent Vettel. “Die kleine sticker heb ik verwijderd omdat mensen daar boos over waren, wat denk ik voorbij schiet aan de boodschap. Die is namelijk dat we als hele wereld verenigd moeten zijn om oorlog tegen te gaan. We zijn opgegroeid in tijden van vrede en ik denk dat we dat enorm kunnen waarderen. Het is als een nachtmerrie, een schok om op het nieuws de beelden te zien van wat er gebeurt.”

Helm van Sebastian Vettel, Aston Martin 1 / 3 Foto door: JMD Jens Munser Designs Helm van Sebastian Vettel, Aston Martin 2 / 3 Foto door: JMD Jens Munser Designs Helm van Sebastian Vettel, Aston Martin 3 / 3 Foto door: JMD Jens Munser Designs