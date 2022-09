Vettel prijst De Vries: "Goed gedaan, uitstekende feedback"

Nadat hij in Spanje al een training mocht rijden voor Williams en later in Frankrijk achter het stuur kroop bij Mercedes, kreeg Nyck de Vries vrijdag in Monza zijn derde F1-training bij een derde verschillende team. Ditmaal kreeg hij de mogelijkheid om een VT1 af te werken bij Aston Martin. Daar mocht de Fries in de bolide van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel stappen. Die moest daardoor vanaf de zijlijn toezien hoe zijn vervanger een uitgebreid testprogramma afwerkte op weg naar de negentiende tijd. En dat was wel even wennen voor de Duitser, die eind dit jaar stopt met racen in F1.

"Ik denk dat dit de eerste keer was", antwoordt Vettel op een vraag van Motorsport.com of hij voor het eerst zijn bolide aan een andere coureur moest afstaan tijdens VT1. Vervolgens ging hij in op de verrichtingen van zijn vervanger, die in zijn ogen goed werk heeft geleverd. "Ik denk dat Nyck het heel goed heeft gedaan. Hij had natuurlijk wat pech met de tijd die hij op de baan had met de harde band. Het is lastig. Nadat ik naar hem had geluisterd en zelf in de auto had gereden, concludeerde ik dat het niet makkelijk was. Maar ik denk dat hij het heel goed heeft gedaan en hij heeft uitstekende feedback gegeven."

Moeizaam weekend verwacht voor Aston Martin

In de tweede training mocht Vettel zelf weer achter het stuur van de Aston Martin AMR22 kruipen. Hij klokte in die sessie de zeventiende tijd op twee seconden van snelste man Carlos Sainz. Heel positief is Vettel niet gestemd voor de rest van het weekend op het razendsnelle Monza. "Ik denk dat het voor ons een moeilijk weekend wordt. De auto is vrij lastig te besturen, maar we gaan het zien, want ik denk dat we ons nog kunnen verbeteren", trekt hij dezelfde conclusie als De Vries trok na afloop van de eerste training. Het wil overigens niet zeggen dat Vettel helemaal geen verbeteringsmogelijkheden ziet voor de rest van het weekend.

"Er is heel weinig grip, maar dat is normaal voor Monza. We moeten het juiste compromis zien te vinden. Ik denk dat we ons kunnen verbeteren qua snelheid over één ronde, de ronden die ik reed waren niet echt geweldig", blikt Vettel terug op de tweede training. "Qua rijden denk ik dat ik in mijn laatste ronde beter door kreeg waar we heen moeten met de auto. Wat betreft de afstelling denk ik dat we nog wel wat dingen kunnen doen. Hopelijk staan we er morgen beter bij. Ik gok dat iedereen wat gaat vinden voor morgen, maar wij zullen bij degenen horen die net iets meer vinden."

Video: De hoogtepunten van de tweede vrije training voor de GP van Italië