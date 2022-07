Vettel over nieuwe achtervleugel Aston Martin: “Geen heel grote stap”

Aston Martin wist op de vrijdag in Hongarije de ogen op zich gericht met een achtervleugel die aan de zijkanten van een soort van endplate zijn voorzien. Endplates zijn in 2022 juist van de auto verdwenen om ervoor te zorgen dat de wagens minder vuile lucht produceren en elkaar beter kunnen volgen. Daarmee druist de vondst van Aston Martin dus tegen het idee van het nieuwe technische reglement in, al lijkt de achtervleugel door de wijze waarop de opstaande randen gevormd zijn strikt genomen wel aan de regels te voldoen.

Het team kende uiteindelijk geen onaardige vrijdag in Hongarije. Sebastian Vettel stuurde de AMR22 in de tweede training naar de zevende tijd. Met 1.19.235 was hij acht tienden verwijderd van de snelste tijd van Charles Leclerc, maar rapper dan Sergio Perez en de beide Mercedes-coureurs. “Ik denk dat het over het geheel genomen een goede dag was voor ons”, deelt Vettel, van wie we nu weten dat hij aan zijn laatste jaar in de Formule 1 bezig is, aan onder andere Motorsport.com mee. “We hadden niet veel problemen en zijn erin geslaagd om een goed gevoel bij de auto te krijgen.”

Over de nieuwe achtervleugel doet hij uit de doeken: “Dit is een baan waar je zoveel mogelijk neerwaartse druk wil hebben. Hiervoor hebben we een nieuwe achtervleugel meegenomen. Het levert qua performance geen heel grote stap op, maar het doet wat het hoort te doen. Je zal ons echter geen sprong naar voren zien maken.” Het team maakte vrijdag een gretige indruk op de Hungaroring. In beide trainingen waren Vettel en zijn teamgenoot Lance Stroll als eersten op de baan. “We waren dit keer waarschijnlijk iets agressiever dan op andere vrijdagen”, geeft Vettel toe. “Het is goed om te zien dat het team bezig is met het bedenken van nieuwe dingen en oplossingen, al zou het nog mooier zijn als ze iets meer impact zouden hebben.” Op de vraag of hij protesten verwacht tegen de nieuwe achtervleugel, volgt een kort maar duidelijk: “Nee.”

De viervoudig wereldkampioen is vastberaden om in de laatste race voor de zomerstop zijn puntentotaal verder op te krikken. “Ik greep vorige week net naast de punten”, aldus de Duitser, die elfde werd in de Grand Prix van Frankrijk en met vijftien punten momenteel veertiende staat in de WK-stand. “Het doel vanaf nu moet zijn om elke race punten te scoren.”

Video: Samenvatting tweede training F1 Grand Prix van Hongarije