Daags voor de start van het Formule 1-seizoen 2022 in Bahrein maakte Aston Martin melding van de positieve coronatest van Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen moest daardoor het gehele weekend op het Bahrain International Circuit laten schieten. Reservecoureur Nico Hülkenberg werd last-minute ingevlogen en nam de plaats in naast Lance Stroll. De coureur uit Emmerik had echter geen enkele ervaring met de nieuwe bolides en moest dus flink wennen. In de race eindigde hij als zeventiende en laatste, vijf plaatsen achter teamgenoot Stroll.

Aston Martin hoopte dat Vettel aankomend weekend in Saudi-Arabië weer in zijn eigen auto zou kunnen stappen. Vooralsnog blijft onzeker in hoeverre dat het geval kan zijn. De Duitser heeft nog altijd niet de benodigde negatieve coronatest kunnen overleggen, zo maakt het team bekend in een kort statement. Hülkenberg zou al meereizen naar Jeddah om in noodgevallen paraat te staan. Mocht het nodig zijn, dan valt hij wederom in. De definitieve beslissing wordt op vrijdag genomen, zo laat Aston Martin weten.