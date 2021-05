Dat de overstap van Ferrari naar Aston Martin niet vlekkeloos zou verlopen, lag in de lijn der verwachting. Dat Sebastian Vettel zoveel moeite zou hebben om het tempo te vinden, hadden minder mensen voorzien. De viervoudig wereldkampioen eindigde in de seizoensopener in Bahrein als vijftiende, viel uit in Imola en kwam in Portugal en Spanje niet verder dan de dertiende positie. Na vier Grands Prix staat hij dus nog altijd met lege handen, waar teamgenoot Lance Stroll vijf punten verzamelde.

In Barcelona reed Vettel met de nieuwe vloer waarmee Stroll al in Portimao in actie kwam. Motorsport.com vroeg hem hoe hij zich in Spanje voelde in de Aston Martin: “Nou, prettiger. Maar ik mis echt wat snelheid om voor de punten te kunnen strijden. We hadden met de kennis van nu in de race [in Spanje] hier en daar wat anders kunnen doen. Al met al is het waarschijnlijk een realistische weergave van de positie waar we momenteel staan.”

De strijd in de middenmoot is extreem spannend. In de kwalificatie scheelt een tiende direct een aantal posities. Dat maakt het voor een coureur die zich nog niet helemaal op zijn gemak voelt in zijn nieuwe werktuig er niet eenvoudiger op: “Iedereen probeert progressie te boeken dus het is lastig om veel meer vooruitgang te boeken dan de anderen”, erkent de Duitser. “Het zit heel dicht bij elkaar. Elk weekend is weer anders. Alpine was niet sterk in de race, ik had verwacht dat ze veel sneller zouden zijn. AlphaTauri was veel sneller in de race dan op zaterdag. Je moet je prettig voelen in de auto, en de baan moet bij je wagen passen, om net die een of twee tienden extra te kunnen vinden.”

Over een ruime week staat de volgende uitdaging te wachten: de Grand Prix van Monaco. Vettel zegevierde in 2011 en 2017 in het prinsdom: “We zullen zien. We missen downforce ten opzichte van de kop dus het wordt lastig. Maar Monaco is altijd anders, dus hopelijk kunnen we een verschil maken.”