Vettel niet langer enige Red Bull F1-kampioen: “Blij voor Max”

Red Bull Racing leverde vier keer eerder de kampioen bij de coureurs af in de Formule 1 en alle vier de keren werd de titel behaald door Sebastian Vettel. De laatste titel dateert van 2013, maar acht jaar later heeft hij een opvolger gekregen. Max Verstappen wist de GP van Abu Dhabi in de laatste ronde naar zijn hand te zetten, kwam als winnaar over de streep en zorgde er daarmee voor dat Vettel niet meer de enige Red Bull-kampioen is. “Dat maakt mij niet zo veel uit”, reageerde de Duitser daar koeltjes op na afloop van de race op het Yas Marina Circuit.

Zelf speelde Vettel geen enkele rol in de strijd om de wereldtitel. Hij sluit de jaargang af op de twaalfde positie met 43 punten. Met de uitkomst van de titelstrijd kan de Aston Martin-coureur goed leven, omdat zowel Verstappen als Lewis Hamilton de titel in zijn ogen verdiende. “Ik denk dat ik blij ben voor Max, maar ik vind het vooral heel jammer voor Lewis. Ik denk dat hij een ongelofelijk einde van het seizoen heeft gekend. Eerlijk gezegd maakt het mij niet uit wie er wint, maar ik denk dat ze het allebei hadden verdiend”, zei hij. “Uiteindelijk kan er echter maar één winnen. Het was een intens gevecht en dat is goed voor de sport. Weet je wat het is, als je de gelukkige bent is het geweldig, maar dat is het niet als je niet de gelukkige bent.”

Vettel niet blij met timing weghalen achterblijvers

Verstappen profiteerde in de slotfase van de GP van Abu Dhabi optimaal van de safety car-fase, die door de gecrashte Nicholas Latifi werd veroorzaakt. Hamilton bleef op dat moment op de baan met zijn oude harde banden, Verstappen kwam wel naar de pits voor een nieuw setje softs. Vervolgens zorgde de wedstrijdleiding voor onduidelijkheid over de procedure bij de herstart. Eerst zouden de achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen op die plek blijven rijden, een halve ronde voor de herstart werd vervolgens besloten om die vijf rijders er toch tussenuit te halen.

In principe schaart Vettel zich achter het besluit om de achterblijvers weg te halen uit de strijd tussen de titelkandidaten. Waar hij minder blij mee is, is de timing daarvan. “Het gebeurde heel laat, ik denk zelfs te laat. Ze hadden ons meteen voorbij moeten laten, zoals ze dat normaal doen. Natuurlijk heb je de jongens die vooraan vechten, dus je moet het pad voor hen vrijmaken. Ik weet niet wat dit was. Voor ons was het zonde, want daarna hadden we geen race meer omdat iedereen verspreid rondreed.”

F1-update: De bizarre Formule 1-finale in Abu Dhabi uitgebreid besproken