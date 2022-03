De testdagen in Barcelona werden vorige week compleet overschaduwd door de gebeurtenissen in Oekraïne. Tijdens de persconferentie op donderdag, de dag waarop de Russische invasie begon, werd de coureurs gevraagd naar hoe zij naar de situatie in Oost-Europa keken en wat er volgens hen met de Russische Grand Prix moest gebeuren. Sebastian Vettel was het meest uitgesproken. De coureur van Aston Martin gaf aan geschokt te zijn en dat hij niet van plan was om in september naar Rusland te gaan om te racen. Een dag later maakte de F1 bekend dat de Russische GP niet doorgaat dit jaar.

“Het is vreselijk”, zegt Vettel tegenover onder andere Motorsport.com over de oorlog in Oekraïne. “Volgens mij zijn we allemaal in shock. Het is compleet onnodig dat mensen hun leven verliezen. Ik hoopte dat het allemaal weer iets rustiger zou worden, maar het is juist verder uit de hand gelopen.”

Volgens Vettel was het belangrijk dat F1 snel een statement maakte. “Heel belangrijk. Je kan niet om dit soort kwesties heen. Er zijn heel veel sporten, maar je moet bij jezelf beginnen. Waar hecht je het meeste aan? Normen en waarden horen in mijn optiek voor al het andere te komen. Het financiële aspect is compleet onbelangrijk als er sprake is van oorlog en er mensen doodgaan.” Vettel zegt dat er geleerd moet worden van het verleden. “Ik heb net als iedereen heel veel geleerd tijdens geschiedenisles. Ik vond het allemaal erg interessant om te horen en denk dat het belangrijk is om die dingen niet te vergeten, vooral nu niet.”

Moeite om te focussen

Vettel had moeite om zich vorige week tijdens de wintertest op zijn werk te concentreren door hetgeen zich elders in Europa voltrok. “Dat was moeilijk, de schok was enorm”, geeft hij toe. “Het voordeel is dat als je in de auto zit, je ontzettend druk bent. Je moet op de baan letten, in de gaten houden wat er voor je gebeurt. Maar als je een beetje afgeleid bent, is dat niet makkelijk. Of iemand snel of langzaam gaat, of de auto goed is of niet, het is op zo'n moment allemaal van onderschikt van belang. Ik ben op de eerste plaats toch een mens.”

Dat er zo dicht bij huis oorlog wordt gevoerd, is voor veel Europeanen iets nieuws. Vettel: “We zijn opgegroeid in een wereld zonder oorlog. In de jaren negentig was er een periode [waarin er sprake was van oorlog in Europa], maar toen was ik nog jong, waardoor ik er nog niet veel van meekreeg en er niet veel van begreep. Maar om er nu getuige van te zijn en te horen dat er mensen naar het front worden gestuurd en mogelijk hun leven verliezen, dat is vreselijk. Als mens is er geen andere manier om ernaar te kijken. Ik zou het in elk geval niet begrijpen als iemand daar anders over denkt. Als sporter word je altijd gezegd dat je je er niet mee moet bemoeien en je je verre van dat dit soort zaken moet houden. Maar het zijn simpelweg heel belangrijke zaken en ik heb er geen moeite mee om mijn mening daarover te geven.”

Niet bang

Vettel had graag gezien dat alle coureurs zich openlijk uitspreken, maar snapt dat niet iedereen zich hiertoe geroepen voelt. “Iedereen heeft een standpunt. De vraag is alleen of iedereen zijn standpunt naar buiten durft te brengen. Ik ben daar niet bang voor. In tegendeel zelfs. Ik vind dat je over bepaalde onderwerpen niet kan blijven zwijgen”, meent de Duitser. “Het is een vreemd gevoel om ’s ochtend op te staan en de dag te beginnen met dit soort nieuws. Het is moeilijk om jezelf te motiveren, als je weet dat er andere zaken spelen die veel belangrijker zijn. Er vallen onschuldige slachtoffers. Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het is om in die situatie te zitten. Er zijn geen winnaars in dit verhaal. Ik ben absoluut geschokt.”

Tijdens de test in Barcelona kwamen de coureurs, die verenigd zijn in de GPDA, er niet aan toe om met zijn allen bij elkaar te komen om het over Oekraïne te hebben. “Iedereen was vooral druk met zichzelf. Maar natuurlijk is dit een onderwerp dat belangrijker is dan al het andere. Ik weet zeker dat alle andere coureurs het daarmee eens zijn. Het zou me anders erg verbazen”, aldus Vettel. Om daarna de kanttekening te maken dat de mening van de coureurs ook niet het allerbelangrijkste is op dit soort momenten: “Het is op de eerste plaats niet belangrijk of we ons uitspreken of niet. Het belangrijkste is dat de situatie de-escaleert en er een einde aan komt.”