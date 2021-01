Vettel naar Aston Martin: "De ervaring zal me rijker maken"

Vettel kreeg vorig jaar in mei telefonisch te horen dat zijn – aan het eind van 2020 – aflopende contract bij de Italiaanse renstal niet verlengd zou worden. Na zes seizoenen en 118 F1-races kwam er een einde aan zijn droom om in de voetsporen van zijn illustere voorganger Michael Schumacher te treden. Toch gaat de viervoudig wereldkampioen niet bij de pakken neerzitten, zo zegt hij tegen Racer.com. “Die titel was het grote doel en natuurlijk ontbreekt dat, maar ik ben er vrij zeker van dat ik de rest van mijn leven niet gefrustreerd zal blijven rondlopen. Alles in het leven gebeurt met een bepaalde reden en ik heb de afgelopen zes jaar enorm veel geleerd.”

Het besluit van Ferrari om na 2020 een andere richting in te gaan, bood Vettel kansen. Door de coronalockdown had de 33-jarige Duitser voldoende tijd om rustig na te kunnen denken over zijn toekomst. Daarbij overwoog hij ook om de Formule 1 al dan niet tijdelijk te verlaten. “Ik ben wat dat betreft vrij rationeel. Ik kijk ernaar en zie mezelf niet in de Formule 1 als ik veertig jaar ben. Ik zal nog een paar goede jaren hebben, maar ik ben echt niet meer bezig met de volgende tien jaar. Na wat ik heb bereikt in de sport, was er de tijd en de ruimte om na te denken over wat ik wilde doen. We weten het resultaat en we zullen zien hoe het verder gaat.”

Hoewel Aston Martin stikt van de ambities, krijgt Vettel bij het team uit Silverstone te maken met een heel ander verwachtingspatroon dan dat van de Scuderia, waar het behalen van overwinningen en titels in de loop der jaren bijna tot kunst werd verheven. Toch verwacht Vettel dat de overstap naar het kleinere Aston Martin hem sterker en wijzer maakt. “Ik ben er van overtuigd dat ik er rijker vertrek dan dat ik voorheen was. En ik bedoel dat niet in financiële zin of met meer trofeeën, maar rijker in ervaringen en zaken die me in het leven verder helpen.”