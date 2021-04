Het nieuwe avontuur van Vettel bij Aston Martin is tot dusver niet echt een succes te noemen. Een problematische wintertest zorgde ervoor dat de Duitser tijdens de seizoensopener in Bahrein de nodige snelheid tekort kwam, waarna hij ook in Imola weer vroegtijdig werd uitgeschakeld in de kwalificatie en opnieuw zijn meerdere moest erkennen in teamgenoot Lance Stroll. Een dertiende tijd in Q2 was het eindstation voor de viervoudig wereldkampioen, waarmee hij binnen zeven tienden van de snelste tijd zat en twee tienden van een seconde toegaf op Stroll, die met een tiende tijd wel wist door te stoten naar het derde kwalificatiedeel.

Na afloop van de kwalificatie gaf Vettel toe dat hij nog altijd het nodige vertrouwen tekortkomt in de Aston Martin AMR21, maar dat dat laatste beetje wel een wereld van verschil maakt: “We zitten recht in de middenmoot en daar zit alles heel dicht bij elkaar, dus een paar tienden kunnen al een enorm verschil maken”, sprak de Duitser na afloop. “Ik was een stuk blijer met het gevoel in de auto, maar ik mis nog net dat laatste beetje vertrouwen. Al met al wordt het wel beter maar het zit heel dicht bij elkaar zoals ik al zei, dus we zullen zien hoe het gaat in de race.”

Geduld

Vettel zegt zich nog “niet helemaal één met de auto” te voelen, wat niet zo gek is nadat de Duitser tijdens de wintertest maar weinig kilometers kon maken. De viervoudig wereldkampioen geeft echter toe dat hij het allemaal iets te lang vindt duren voordat hij helemaal op snelheid is: “Ik ben niet een heel geduldig persoon, dus ik wil er niet op wachten. Het wordt wel al een stuk beter. Op een circuit als dit heb je ultiem vertrouwen nodig om alles eruit te halen. Zover ben ik nog niet, maar het is pas de tweede race dus ik denk dat ik iets meer geduld moet hebben.”

Vettel worstelt vooral nog met het feit dat de filosofie die Aston Martin voor zijn auto hanteert totaal anders is dan het concept dat de coureur gewend was bij Ferrari. “De auto verschilt nogal met wat ik gewend ben uit het verleden. Er zijn wel een aantal dingen, tegenwoordig met de banden en hoe je de auto afstelt bijvoorbeeld, die best een groot verschil kunnen maken. Daarom kost het me denk ik iets langer dan normaal. Omdat je in de middenmoot voor die laatste tienden aan het vechten bent zie je meteen de consequenties ervan.”