Vettel neemt Schumacher in bescherming: "Zeg ook dat iets goed gaat"

Nadat Mick Schumacher in zijn debuutseizoen in de Formule 1 overtuigend afrekende met teamgenoot Nikita Mazepin, heeft de Duitser het dit seizoen ogenschijnlijk een stuk lastiger. Daar waar Haas F1-teamgenoot Kevin Magnussen twee races in de punten eindigde en ook in de sprintrace op Imola scoorde, staat de teller van Schumacher nog altijd op nul punten. De Formule 2-kampioen van 2020 heeft zijn renstal bovendien al flink wat schade - met bijbehorende kostenpost - bezorgd met zware crashes in Saudi-Arabië, waar hij de race miste, en Monaco. Het maakt dat teambaas Guenther Steiner momenteel niet tevreden is over de verrichtingen van zijn coureur. "Dit is een sport waarin het om de prestaties gaat en wat heb je dan nodig? Juist, er moet gepresteerd worden", liet hij optekenen na de GP van Azerbeidzjan, waar Schumacher als veertiende over de finish reed.

Langzamerhand zwelt de kritiek over de prestaties van Schumacher dus aan, tot ongenoegen van zijn mentor Sebastian Vettel. De Aston Martin-coureur erkent in gesprek met Bild dat sommige kritische noten weliswaar terecht zijn, maar stelt ook dat het niet de bedoeling is dat de 23-jarige coureur alleen maar kritiek te horen krijgt. "Achteraf gezien is kritiek gerechtvaardigd. Maar je kan niet altijd op hem in blijven hakken, je moet ook iets zeggen als iets goed is gegaan", vertelt Vettel.

Vooral voor de kritiek van Steiner heeft Vettel weinig begrip. De Duitser ervoer zelf in 2020 bij Ferrari hoe het is als er vanuit het team aanhoudend kritiek geleverd wordt op de prestaties en hij ziet dat dit Schumacher niet gaat helpen. "We rijden allemaal op de limiet en het hoort erbij dat iets kapot kan gaan. Ik denk dat je er in die situatie alles aan moet doen om iemand te ondersteunen. Uit mijn eigen ervaring weet ik dat het niet eenvoudig is als het team kritiek blijft leveren."