De positie van Michael Masi staat zwaar ter discussie sinds de race in Abu Dhabi, waarbij er vooral vraagtekens worden gezet bij de wijze waarop de safety car-periode aan het einde van de wedstrijd werd afgehandeld. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, werd maar een deel van de achterliggers naar voren gestuurd en de safety car meteen daarop naar binnen gehaald, zodat er nog één ronde geracet kon worden. Dit stelde Max Verstappen in staat om op de valreep nog Lewis Hamilton te verschalken voor de overwinning én het kampioenschap. De FIA stelde een onderzoek in waarvan de bevindingen maandag worden gepresenteerd in de F1 Commission. Die dag wordt waarschijnlijk ook duidelijk of Masi door kan gaan als race director in de Formule 1 of dat de FIA hem wil vervangen.

“Het is soms niet makkelijk om in de schoenen van de scheidsrechter of in dit geval Michael Masi te staan, maar ik vind dat hij geweldig werk heeft verricht, vooral gezien het feit dat hij plotseling moest invallen na het overlijden van Charlie”, laat Sebastian Vettel donderdag weten bij de presentatie van de nieuwe Aston Martin Formule 1-auto. “Hij is altijd zeer gefocust en vastberaden om een goede job te doen. Ik heb geen idee hoe zijn toekomst eruit ziet, maar ik hoop dat hij blijft plakken want over het geheel genomen heeft hij het heel goed gedaan. Er is heel veel controverse over die laatste race, maar als je naar het grotere plaatje kijkt, heeft hij uitstekend werk geleverd.”

Masi’s onconventionele handelen aan het einde van de race in Abu Dhabi leek ingegeven door de wens van de Formule 1 om een race als het even kan niet achter de safety car te eindigen. Vettel is echter van mening dat de show niet op de eerste plaats moet komen maar de sport. “Ik ben geen man van het verleden en zie het nut er niet van in om al te veel terug te kijken, maar ik vind het wel belangrijk dat het accent ligt op de sport en niet zozeer op de show. Het zou altijd een geweldige finale worden in Abu Dhabi, doordat er na afloop één winnaar en één verliezer zou zijn. Als deelnemer aan de race vroeg ik me echter af waarom we niet eerder langs de safety car gestuurd werden zodat de race kon worden hervat, maar er zijn natuurlijk regels en protocollen. Het belangrijkste is nu dat er voor de toekomst duidelijkheid komt over wat er in dit soort situaties gebeurt, zodat er nadien geen vragen meer over kunnen komen.”

‘Belachelijk’

Vettel krijgt bijval van teamgenoot Lance Stroll. “In mijn opinie was het belachelijk dat de race niet is hervat op de manier dat die hoort te worden hervat. We kunnen niet tijdens of aan het einde van een race de regels gaan veranderen en maar de helft van de achterliggers laten weten dat ze kunnen inhalen”, meent de Canadees. “Helaas zat ik bij die andere groep die niet mocht inhalen, terwijl ik op hagelnieuwe zachte banden reed en misschien nog in de gelegenheid zou zijn gekomen om iets te doen. Maar los daarvan: dit is gewoon nog nooit eerder zo gedaan. Ik vind het belangrijk dat de regels consistent worden toegepast.”

“Ik snap dat het geweldig is dat de race kan worden hervat. Iedereen wil natuurlijk zo’n laatste ronde zien, waarin twee coureurs met elkaar om het wereldkampioenschap vechten. Maar we kunnen niet zomaar regels gaan lopen verzinnen. Dit soort procedures moeten in beton gegoten zijn. Als er een fout is gemaakt door de achterliggers niet snel genoeg langs de safety car te sturen en dit als gevolg heeft dat we niet nog een ronde kunnen racen, dan is dat gewoon hoe het is. We zien in de Formule 1 al langer wat inconsistentie bij de straffen die worden uitgedeeld en besluiten die worden genomen, maar dit was naar mijn mening iets teveel van het goede.”