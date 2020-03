"Mercedes meer op het gemak dan Ferrari", oordeelt Vettel

Mercedes was tijdens de wintertest het meest productieve en het snelste team. Ferrari-teambaas Mattia Binotto erkende dat zijn team met een achterstand uit Barcelona is vertrokken. Charles Leclerc sloot zich bij die conclusie aan en dat geldt ook voor Vettel, die opmerkte dat de Ferrari SF1000 te veel luchtweerstand creëert. De viervoudig wereldkampioen, wiens snelste tijd tijdens de wintertest een seconde langzamer was dan die van snelste man Valtteri Bottas, zag ook dat Mercedes gemakkelijker snelle rondetijden reed dan de overige teams.

"Het lijkt erop dat Mercedes zich meer op het gemak voelt. Niet slechts over één ronde, waar men vooral naar kijkt, maar in het algemeen ook tijdens de lange runs. Ik denk dat we een aantal runs hebben gehad die beter waren, en een aantal die minder goed verliepen", vertelde Vettel. Zaken als het moment van de dag waarop een tijd gereden werd en de omstandigheden op de baan maken een goede vergelijking volgens hem lastig. "We hebben dingen getest die goed waren, terwijl andere zaken dat niet waren, dus dat heeft ook invloed op de rondetijden. Als je er nu naar kijkt, staat Mercedes waarschijnlijk aan de top. Iedere keer dat ze naar buiten rijden, gaan ze gemakkelijk redelijk snel, terwijl anderen denk ik meer moeite moeten doen."

Hoewel Vettel geen definitieve conclusie wil trekken over de pikorde voorafgaand aan de Australische Grand Prix van 15 maart, ziet de Duitser wel dat er een globaal beeld kan worden geschetst. "Ik denk dat we genoeg zien in zes testdagen. Je weet grofweg waar je staat, maar in Australië ziet het er misschien anders uit", zegt Vettel. "Tijdens de eerste twee races zien we echt waar we staan. Ik denk dat je een goed beeld hebt en vanaf daar kan je dan verder. Op dit moment staan we misschien niet iedere dag bovenaan de ranglijst, dus we zijn misschien niet de favoriet, maar laten we afwachten waar we staan in Australië."

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith