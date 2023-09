Sebastian Vettel racete in zijn Formule 1-loopbaan tegen diverse wereldkampioenen, waaronder Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dat tweetal kwam elkaar in 2021 meermaals tegen, wat zich tot een rivaliteit ontwikkelde. Geregeld worden beide F1-coureurs met elkaar vergeleken. Statistisch gezien is Hamilton momenteel de beste rijder in de koningsklasse, maar menigeen stipt Verstappen aan als de beste coureur van het moment. Vettel vindt het duo in ieder geval niet met elkaar te vergelijken.

"Ik schat hem heel hoog in, maar het mooie is dat ze allemaal verschillend zijn. Je kan Max niet met Lewis vergelijken. Er is niet een formule, een recept, voor succes", zegt Vettel tegen Martin Brundle bij Sky Sports. Hamilton won zijn eerste titel in 2008, voegde er tussen 2014 en 2020 nog eens zes aan toe en brak meerdere records. "Lewis heeft laten zien dat hij de beste is die er ooit is geweest."

Op dit moment zit F1 in het Verstappen-tijdperk. De 25-jarige coureur wint nagenoeg elke race, heeft een gigantische voorsprong in de WK-stand, stevent af op zijn derde wereldtitel en won in Italië zijn tiende GP-zege op rij, waarmee hij Vettel definitief voorbij ging. De Duitser zelf pakte in 2013 negen overwinningen achter elkaar. "Max laat op dit moment dingen zien die nog nooit gedaan zijn. Ik vind Max een geweldige coureur in. Hij past zich snel aan en kan zich comfortabel voelen in een oncomfortabele omgeving."

Vettel en Verstappen lagen in het verleden wel geregeld met elkaar in de clinch, met als hoogtepunt de Grand Prix van Mexico 2016. De toenmalig Ferrari-coureur vond dat de regerend wereldkampioen op een oneerlijke manier zijn positie verdedigde. Dat leidde tot een furieuze Vettel. Uiteindelijk werd Verstappen toen van het podium gehaald door een tijdstraf. De man uit Heppenheim ziet echter dat de Nederlander een stuk volwassener is geworden sinds die tijd. "Hij heeft veel geleerd en begrijpt de sport nu. Hij wordt wat dat betreft steeds beter, aangezien hij er veel aandacht aan schenkt. Dat is het. Hij laat zich niet afleiden, het boeit hem niet welke sneakers hij 's ochtends aantrekt en hij wil graag racen. Dat is waar hij van houdt", besluit de viervoudig kampioen.

Video: Vettel woest op Verstappen tijdens de Mexicaanse Grand Prix van 2016