Vettel: "Marshal gaf toestemming om scooter op het circuit te gebruiken"

De Aston Martin van Sebastian Vettel gaf de geest door een probleem met de Mercedes-power unit. Zoals wel vaker nam de Duitser zelf een brandblusser in handen om eventuele brand te voorkomen. Na afloop van de oefensessie nam hij de scooter van een marshal over. Vettel reed al zwaaiend naar de fans terug naar de pits. Met de helm bovenop zijn hoofd, haalde hij soms ook beide handen van het stuur. Later werd door de FIA een onderzoek ingesteld. Ook stond er een bezoekje aan de stewards op het programma. De regel is namelijk dat niemand binnen vijf minuten na het einde van een sessie de baan mag betreden. Enkele uitzonderingen zijn coureurs die nog aan het rijden zijn of rijders die te voet verder moeten, maar daarvoor wel eerst toestemming van een marshal hebben gekregen. Vettel meldde over het voorval dat hij toestemming kreeg om via de baan terug te keren naar de pitstraat.

"Ik verloor plots vermogen en het begon te roken, het was duidelijk dat er iets aan de hand was", aldus de viervoudig wereldkampioen. "Vervolgens moesten we de auto aan de kant zetten. Ik deed mijn best om de schade te beperken en hem zo snel mogelijk van de baan te duwen. De marshal was overigens erg behulpzaam. Ik vroeg om een inbussleutel, waarmee we vervolgens een deel van de carrosserie haalden. Op die manier kon ik de auto koelen, al was het wel een flink klusje. Ik vroeg toen ik wist dat de auto niet meer in brand zou vliegen of ik terug mocht. Ik kreeg te horen dat na afloop van de sessie iemand zou komen. Vervolgens kwam er een man op een scooter die zei dat ik achterop mocht springen. Ik zei dat ik liever zelf reed en vroeg dus of ik mocht rijden. Hij gaf me de scooter en zei dat ik mijn gang mocht gaan."

Kort na VT1 meldde Aston Martin via Twitter dat men genoodzaakt was de power unit in de AMR22 te vervangen, al leverde dit geen straf op. Uiteindelijk moest Vettel de gehele tweede training aan zich voorbij laten gaan. "Eerst konden we niet verder rijden en uiteindelijk verloren we een hele sessie in de middag. Dat is niet ideaal", vervolgt Vettel, die door corona ook een tijd niet reed. "Daar komt bij dat ook deze baan is veranderd. Voor morgen zit het wel goed, maar het was prettiger geweest als ik iets meer kilometers had gemaakt."