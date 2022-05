Vettel maakt fraaie save: “Mijn hartslag ging omhoog”

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco was een kwartier onderweg, toen de achterkant van de Aston Martin van Sebastian Vettel vervaarlijk dicht langs de vangrail zwiepte. Waar Daniel Ricciardo een momentje op die plek met een crash moest bekopen, kwam de coureur uit Heppenheim goed weg.

Hoewel er sprake was van een fraaie save, was het natuurlijk geen moment waar Vettel bijzonder trots op is. “Ik heb op de eerste plaats een fout gemaakt. Ik hoor op die plek niet zijwaarts te gaan”, stelt de viervoudig wereldkampioen nuchter vast. “Het was een goede save, maar er kwam ook wat geluk bij kijken. Mijn hartslag ging op dat moment wel even omhoog.”

Volgens Vettel is het stratencircuit van Monaco een lastigere baan geworden met de nieuwe auto voor 2022. “Je hebt gewoon iets minder ruimte”, constateert de Aston Martin-coureur. “Maar het grootste verschil is volgens mij dat je minder ziet, doordat de banden groter zijn. De auto’s zijn verder behoorlijk stijf en met al die kleine hobbels heb je nog meer je handen vol aan het controleren van de wagen dan voorheen. We zijn langzamer, maar zelfs door de tunnel rijden is niet zo makkelijk als het eerder was.”

Vettel besloot de eerste trainingsdag in Monaco met de negende tijd. Op de vraag wat er zaterdag mogelijk is voor Aston Martin, antwoordt hij: “Ik denk dat het vooral zaak wordt om een clean rondje te rijden. Dat zal het voornaamste zijn. Helemaal in Q1, als het erg druk is op de baan. Hopelijk kunnen we doorgaan naar Q2. Maar we zullen nu eerst moeten kijken hoe we de set-up verder kunnen optimaliseren. We hebben een paar dingen geprobeerd en ik ben er niet zeker van of ze allemaal even goed werkten. Het is nu dus een kwestie van de goede dingen eruit filteren.”

Bekijk de fraaie save van Sebastian Vettel: