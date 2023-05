Vorig jaar zwaaide Sebastian Vettel na zestien seizoenen de Formule 1 af. De viervoudig wereldkampioen vond het na 53 zeges en 57 pole-positions wel mooi geweest en wilde zich, na tegenvallende resultaten bij Aston Martin, meer richten op zijn gezin en andere zaken die voor hem belangrijk zijn, waaronder het milieu.

De 35-jarige Vettel liet vorig jaar wel al doorschemeren dat hij een comeback in de Formule 1 zou overwegen, maar maakte ook meteen duidelijk dat dat enkel in het geval van een invalbeurt op zijn geliefde Suzuka is. Voor nu is de Duitser daar allemaal niet mee bezig en geniet hij vooral van de vrije tijd die hij heeft. "In het begin was het vreemd om er niet bij te zijn. Maar ik ga er goed mee om en volg de sport met veel interesse", zegt Vettel in gesprek met het Duitse BILD.

Vettel moest voor het seizoen 2021 zoeken naar een ander zitje nadat Ferrari hem de deur had gewezen. Hij kwam bij Aston Martin terecht, waar veel geïnvesteerd werd in nieuwe faciliteiten maar de resultaten op de baan achterbleven. De viervoudig wereldkampioen stond in 2021 nog wel op het podium in Azerbeidzjan en herhaalde dat ook in Hongarije, maar werd daar gediskwalificeerd omdat hij niet genoeg brandstof in de tank had voor een test van de FIA.

Nu gaat het stukken beter met de renstal uit Silverstone. Fernando Alonso stond vier keer op het podium in de eerste vijf races. De timing van Vettels afscheid lijkt daarom wat verkeerd, maar hij heeft er niet meer spijt van gekregen. "Ik ben erg blij voor mijn voormalige team. Zij hebben de afgelopen jaren ook hard gewerkt. Het is mooi dat ze nu wat trofeeën pakken", aldus de Duitser, die aangeeft 'nog niet te weten' wanneer hij weer in de paddock te spotten is.