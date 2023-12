Tien jaar geleden raakte Michael Schumacher zwaargewond bij een ski-ongeluk. Na enige tijd mocht de zevenvoudig wereldkampioen het ziekenhuis verlaten voor wat een langdurig herstel zou zijn. Sindsdien zijn er maar weinig updates gekomen over de toestand van Schumacher, aangezien de familie meermaals om privacy heeft gevraagd. Sebastian Vettel was een goede vriend van Michael Schumacher en was in de Formule 1 ook de mentor van diens zoon, Mick. De viervoudig wereldkampioen geeft aan dat hij Schumacher 'nog steeds mist'.

"Het is nog steeds heel erg moeilijk, ik wil niet zeggen om het te accepteren, maar om te accepteren dat hij blijft vechten en dat het niet goed met hem gaat", zegt een geëmotioneerde Vettel tegen RTL. "Ik wens hem natuurlijk het allerbeste. Het speelt nog steeds heel erg en ik denk er soms stilletjes aan, soms heel veel." Toen het nieuws op 29 december 2013 naar buiten kwam, moest Vettel naar eigen zeggen meteen denken aan zijn laatste gesprek met 'Schumi'. "Ik vertelde hem dat ik vader zou worden en wat ons te wachten stond", herinnert de voormalig F1-coureur zich. Voor Vettel was de band met Schumacher een belangrijke, aangezien hij met hem over van alles en nog wat sprak en voor het ski-ongeluk ook over het dagelijkse leven sprak met zijn landgenoot.

Dat maakte het uiteindelijk ook des te pijnlijker voor Vettel om te beseffen dat zijn goede vriend zwaargewond was geraakt en een lang hersteltraject tegemoet moest gaan. "Ik mis mijn vriend gewoon", legt de coureur die voor onder meer Red Bull en Ferrari reed uit. "Hij zou zo belangrijk zijn geweest in de afgelopen jaren. Ik zou zoveel vragen hebben gehad en hij had zeker zoveel antwoorden of inspiratie kunnen geven."

Sinds het ongeluk ontpopte Vettel zich door die goede band met de Schumacher-familie tot mentor van Michaels zoon, Mick. Hij vond zijn weg in de Formule 1 bij Haas F1, maar moest na twee seizoenen zijn zitje alweer afstaan aan landgenoot Nico Hülkenberg. Wel trad Mick in de voetsporen van zijn vader door de overstap te maken naar Mercedes, het team waar Michael van 2010 tot en met 2012 voor reed na enkele jaren afwezigheid van de Formule 1. Onlangs hielp Vettel Mick nog met advies over zijn volgende stap in de autosport, de langeafstandsracerij met Alpine. "Ik heb het hier kort met Sebastian over gehad", zei Mick Schumacher onlangs. "Daar heb ik voor gekozen omdat dat hij veel van de autosport weet, maar het was voor mij sowieso logisch om hem te vragen."