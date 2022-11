Vettel: Ik kwam tot leven in laatste kwalificatie van F1-carrière

Het afscheid van Sebastian Vettel komt steeds dichter en dichterbij. De Aston Martin-coureur stapte zaterdag voor het laatst in voor een kwalificatie en op het Yas Marina Circuit liet hij een uitstekende indruk achter. Zo plaatste hij zich met de zesde tijd voor Q2, nadat hij in die beslissende ronde van Q1 op volle snelheid zijn weg tussen de langzaam rijdende auto's zocht. Daarna volgde de achtste tijd in het tweede segment, ondanks dat hij voor zijn gevoel in beide runs ietwat werd opgehouden door een Red Bull. Tot slot kende Vettel wel een probleemloze run in Q3, wat hem uiteindelijk de negende startpositie opleverde voor zijn afscheidsrace in Abu Dhabi.

Na afloop van de kwalificatie liet Vettel bij Motorsport.com optekenen dat hij genoten had van de sessie. "Het was een goede kwalificatie, ik ben blij met hoe de sessie verliep. Voor ik in de auto stapte was het ietwat emotioneel, maar eenmaal in de auto dacht ik alleen maar aan de kwalificatieronden", vertelde de viervoudig wereldkampioen. "De auto kwam tot leven en ik kwam tot leven, dus het voelde goed. In alle ronden voor Q3 was er altijd een Red Bull in de laatste bocht. Zelfs als je dat zou willen orkestreren, dan zou dat nog niet lukken. Maar gelukkig was de laatste ronde probleemloos."

Laatste raceweekend een emotionele aangelegenheid

Vettel werd in 2010 voor het eerst wereldkampioen in Abu Dhabi en zwaait twaalf jaar later dus op hetzelfde circuit af. Dat is best een emotionele aangelegenheid, erkent hij ruiterlijk. "Voor de kwalificatie dacht ik aan de mensen die hier niet konden zijn, omdat ze er niet meer zijn of omdat ze niet konden komen. En natuurlijk zijn er heel veel mensen juist wel en dat is heel bijzonder", aldus Vettel. "Het is een lange tijd en het is een apart gevoel, moet ik erkennen. Maar zodra je in de auto zit en naar buiten rijdt, ben je best druk. Dus het is denk ik een goed teken. Ik geniet er het meeste van als ik mentaal aanwezig ben en dat was ik. Het was denk ik een goede sessie."

Voor Aston Martin staat er in Abu Dhabi intussen nog iets op het spel, want het team kan de zesde plek in het kampioenschap van constructeurs nog overnemen van Alfa Romeo. Dan moet Vettel wel een flinke lading punten binnenhalen in zijn laatste F1-race, want momenteel heeft Alfa een voorsprong van vijf punten. "We gaan proberen om dat voor elkaar te krijgen. We zullen zien wat er gebeurt, maar ik denk dat we de juiste banden hebben geselecteerd. Ik denk dat we een goede race moeten kunnen hebben."

Video: De allerlaatste F1-kwalificatieronde van Sebastian Vettel