Vettel countert kritiek Brawn op huidige F1-bolides

De Formule 1 presenteerde eerder deze week het nieuwe regelboek voor het seizoen 2021. Vanaf dat jaar speelt grondeffect een belangrijke rol, waarmee coureurs elkaar beter en langer moeten kunnen volgen. Tijdens de speciale persconferentie kwam sportief directeur Ross Brawn terug op de huidige F1-reglementen. De ervaren Brit stelt dat de sport in 2017 de verkeerde weg insloeg door wagens met meer downforce voor te schrijven. Deze verandering kwam er op verzoek van de Grand Prix Drivers Association, de vakbond van F1-coureurs. Zij wilden snellere en spectaculairder ogende wagens. Er werd destijds echter voldoende niet gekeken naar de gevolgen voor de prestaties in vuile lucht.

Brawn stelde: “De auto’s kregen tussen 2016 en 2017 enorm veel meer downforce. Het is zinvol om hierop terug te kijken aangezien het doorgevoerd is om redenen die ik niet begrijp. Men zei toen over de grote toename van neerwaartse druk: ‘Laten we de auto’s sneller maken, laten we F1 beter maken’. Wat er feitelijk gebeurd is, is dat de sport slechter geworden is omdat auto’s elkaar niet kunnen volgen. De huidige bolides zijn razendsnel maar niet ‘raceable’.”

Rondetijden gaan flink omhoog: F1-bolides in 2021 drie seconden per ronde langzamer

Motorsport.com legde de uitspraken voor aan de huidige GPDA-voorzitter Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen kan zich niet vinden in de mening van Brawn: “Totaal niet. De wagens zijn sinds 2017 veel spectaculairder. Nu weten we wat de wagens kunnen, voor die tijd ging het allemaal wat langzaam. We hadden weinig drag en hoge topsnelheden maar het was niet spannend voor ons. En het voelde langzamer dan eerder. Ik denk dus niet dat we een verkeerde weg zijn ingeslagen. Naar mijn mening is het verkeerd dat de wagens zo zwaar zijn. Dat heeft uiteraard te maken met veiligheidsmaatregelen en de krachtbron. Dat is volgens mij het grootste verschil als je de huidige bolides vergelijkt met de Formule 1 van tien of twintig jaar geleden.”

Renault-coureurs zien ook andere problemen

Renault F1-coureur Nico Hülkenberg stelt dat het altijd al lastig was om andere auto’s te volgen, maar erkent dat het sinds 2017 nog lastiger geworden is: “In tien jaar F1 is het nooit gemakkelijk geweest om dicht achter iemand aan te rijden. Het is wel waar dat het sinds de generatie uit 2017 slechter geworden is, met name in 2018 en 2019. Hoe meer downforce men vindt, hoe lastiger het wordt voor de achtervolger. Proportioneel verlies je meer en dat maakt het steeds lastiger. Een fout? Dat weet ik niet, zo ver wil ik ook niet gaan.”

Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo stelt dat de bredere bolides die in 2017 werden voorgeschreven debet zijn aan de problemen: “De auto’s zijn sexy, groot en breed en zien er fantastisch uit. Ze zien er beter uit dan in 2016. Mijn zorg was de breedte van de wagens. De circuits zijn niet breder gemaakt maar de auto’s wel dus er was minder ruimte om in te halen. Niet alleen inhalen: in de F1 ben je altijd op zoek naar het kleinste beetje schone lucht als je iemand achtervolgt. Als hij op de apex over de kerb rijdt, probeer jij meer kerb te pakken om wat schone lucht richting voorvleugel te krijgen. Met bredere auto’s is het lastiger om die schone lucht te vinden. Dat alleen al maakt het moeilijker. Het was misschien niet het slimste om te doen maar we hebben er allemaal van geleerd.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper