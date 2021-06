Vettel pleit voor verlagen “op hol geslagen” kosten juniorklassen

Enkele weken geleden uitte Lewis Hamilton in een interview met de Spaanse krant AS zijn zorgen over de kosten van het racen in de klassen onder de Formule 1. Hij beargumenteerde dat het op dit moment vrijwel onmogelijk is om de Formule 1 te bereiken als jongen uit een arbeidersgezin. De koningsklasse van de autosport is daardoor in zijn ogen veranderd in een ‘billionaire boys’ club’. “We moeten werken om dat te veranderen en deze sport toegankelijk te maken voor de rijken en de mensen met een bescheidener achtergrond”, zei de Mercedes-coureur daarover. Hij kreeg vervolgens bijval van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die de kosten van de racerij onder de F1 ‘absurd’ noemde.

Ook Sebastian Vettel sluit zich nu aan bij de door Hamilton getrokken conclusie. “Er bestaat geen snelle oplossing, maar de kosten zijn veel te hoog”, concludeert de coureur van Aston Martin. Hij weet tegelijkertijd ook dat de autosport nooit echt een goedkope sport is geweest. “Terugkijkend naar toen ik begon waren de kosten lager, maar nog steeds hoog. Ik had veel geluk. Ik werd gesteund door Mr. Gerhard Noack, dezelfde man die zo’n twintig jaar eerder Michael Schumacher steunde. Destijds was het al heel duur. Ik denk dat Michael hulp nodig had en dat gold ook voor mij, want ik kon het niet betalen. In mijn eerste seizoen in de juniorenkarts konden we zelf de helft bekostigen, daarna hadden we geluk dat mensen ons steunden en hielpen.”

De huidige situatie is echter niet te vergelijken met de situatie van twintig jaar geleden, toen Vettel zijn eerste stappen in de autosport zette. “Sindsdien is de wereld veranderd, de sponsoring is veranderd. Dat geldt mogelijk ook voor de bereidheid om geld te investeren in jonge kinderen en motorsport. Kortom, het is altijd lastig geweest”, aldus Vettel, die de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zorgwekkend vindt. “Ik denk niet dat er een snelle oplossing bestaat, maar er kunnen zeker dingen gedaan worden om te proberen de sport toegankelijker te maken alle kinderen met verschillende achtergronden. Het is een dure hobby, hoe je er ook naar kijkt. Maar in de laatste jaren is het op hol geslagen en veel te duur geworden.”