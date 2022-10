Fernando Alonso was laat in de Grand Prix van Japan bezig met een opmars op verse intermediates. Dit nieuwe rubber gaf hem een aanzienlijk snelheidsvoordeel. De plaatsen die de Spanjaard verloor door de bandenwissel won hij op die manier terug. Sebastian Vettel was als laatste aan de beurt. De Alpine-coureur stak de A522 in de laatste chicane aan de binnenzijde van de auto van de Duitser. De Aston Martin-rijder hield echter stand en behield het voordeel in de tweede linkerbocht. Het tweetal trok zij-aan-zij richting de finish. Vettel kwam 0.011 seconde eerder aan de meet dan Alonso, wat een kleine meter is. Toevallig kwam het tweetal elkaar bij de start van de race ook al tegen, waarbij de man uit Heppenheim in de rondte ging. Na de rode vlag had Vettel niets meer te verliezen en gokte samen met Nicholas Latifi als een van de eersten door naar inters te wisselen. Dit werd beloond.

"Dat ging echt maar net goed", antwoordt Vettel op een vraag van Motorsport.com over het gevecht met Alonso. "Hij was wel agressief moet ik zeggen. Ik had alleen geen radiocommunicatie meer en keek daardoor naar het pitbord. Naar mijn idee veranderde de wedstrijdleiding van gedachten over hoe lang de race ging duren. Ik wist het niet meer. Ik denk dat we er wel mee wegkwamen." Vettel blikte ook terug op het incident in de eerste ronde: "Daar raakten we elkaar. Ik ging naar links vanwege zijn slechte start. Ik had daarentegen een prima start. Vervolgens kreeg ik wielspin, aquaplaning en raakte ik de wagen kwijt. Uiteindelijk hebben we ons hier prima van hersteld."

De viervoudig wereldkampioen genoot van zijn laatste Japanse Grand Prix. "Ja, we hebben de auto op een plek gekregen waar die eigenlijk niet thuishoort. Zelfs de mannen van Alpine, die normaal een stuk sneller zijn dan wij, hebben we weten te splitten. We hielden het vol", vervolgt Vettel. "Ik heb genoten van het weekend. Ik vind alles te gek op Suzuka." Op de vraag of het lekker voelt om zijn F1-carrière met sterke resultaten af te sluiten, reageert hij. "Om eerlijk te zijn maakt het voor het grote plaatje niet veel uit, het is alleen belangrijk voor mij. Ik bedoel, ik leef voor winnen. Dat doe ik al mijn hele leven. Dat wordt wel even anders straks, maar ik ben blij dat ik hier [in Japan] geweldig werk heb verricht."

Video: Vettel en Alonso toucheren elkaar kort na de start van Japanse Grand Prix