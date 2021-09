Vettel over klimaatzorgen F1: “Moeten kijken naar motoren en kalender”

Viervoudig wereldkampioen en Aston Martin-coureur Sebastian Vettel staat bekend als iemand die bewust bezig is met het klimaat. Zo laat hij het vliegtuig regelmatig links liggen en reist hij op alternatieve wijze naar races. Voor de Grand Prix van Nederland sprak Vettel over de factoren waar de Formule 1 naar moet kijken om bestand te zijn tegen de toekomst.

“We gebruiken in de wagens fascinerende techniek, maar het is heel complex en mogelijk niet relevant voor straatauto’s”, zei Vettel. “Dat gaat niet goed. Hoe de volgende F1-motor er ook uit gaat zien, het moet relevant zijn voor wat er op de openbare weg gebeurt en we kunnen de hele wereld helpen door voor een omslag te zorgen op het gebied van mobiliteit. Ik denk dat de Formule 1 het verleden beter moet uitdragen en een leider op het gebied van technologie moet zijn, maar wel als het relevant is voor de toekomst.”

De Formule 1 heeft volgens Vettel een rol in het voorlichten van publiek, maar moet ook in de spiegel te kijken als het gaat om de eigen activiteiten. “Er komen ontzettend veel mensen naar deze evenementen en ik denk dat we een enorme kans hebben om ze ook op de hoogte te brengen van bepaalde zaken, al is het maar om ze bewust te maken van sommige dingen”, zei Vettel, die eerder dit jaar tijdens de Britse Grand Prix hielp met het opruimen van afval. “Er komen veel mensen op het circuit en daar veel eten, drinken en andere zaken nuttigen. Nu kunnen we daar ook een case van maken, hoe we met eten en drinken omgaan. Op dat vlak zijn er talloze dingen die sterk verbeterd kunnen worden.”

“En wat betreft onze kalender, ik denk dat we die op een bepaalde manier kunnen inrichten zodat we geen nutteloze reizen maken. We moeten zorgen dat we races gaan bundelen. Dat is misschien niet gunstig voor sommige promotors om races dicht op elkaar te hebben in een jaar waarin het toch al niet eenvoudig is, maar met een andere aanpak kunnen we een flinke stap maken wat betreft de uitstoot die wij veroorzaken.”

Vettel is ook niet per definitie tegenstander van groeperingen zoals Extinction Rebellion. “We leven in een tijd waarin het belangrijk is om aandacht te vragen voor dit soort zaken”, vervolgde Vettel. “Daarom vind ik het goed wat ze doen, daar ben ik niet op tegen. Als je me vraagt hoe ik reageer op de zaken die de Formule 1 op dit moment doet, stel ik vast dat er een aantal dingen in gang is gezet en dat is goed. Maar is het genoeg? Nee, dat is het niet. Doen we als gemeenschap genoeg? Waarschijnlijk niet. Het is kraakhelder dat iedereen moet begrijpen wat er op het spel staat. Als we dat niet doen is er ook geen toekomst. Dat klinkt heel negatief, maar weet je, we kunnen heel veel doen. Ik geloof dat F1 een positie heeft in het aan de kaak stellen van bepaalde zaken en het ondernemen van actie.”