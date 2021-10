Vettel juicht komst Whitmarsh toe: “Lijkt een sterke aanwinst”

Nadat het team afgelopen winter werd omgedoopt tot Aston Martin maakt mede-eigenaar Lawrence Stroll er serieus werk van om het in Silverstone gevestigde team binnen vijf jaar om de wereldtitel mee te kunnen laten vechten. Zo werden eerder al de nodige kopstukken bij Red Bull weggekocht, is er gestart met de bouw van een gloednieuwe en hypermoderne fabriek en is voormalig McLaren F1-baas Martin Whitmarsh aan boord gehaald.

Whitmarsh zal als CEO van de nieuwe Performance Technologies-tak als het ware de rechterhand worden van Stroll senior. De Brit keert daarmee terug in de Formule 1, nadat hij van 2009 tot en met 2014 de scepter zwaaide over McLaren en ook daarvoor al jarenlang werkzaam was in Woking. Hoewel Sebastian Vettel Whitmarsh persoonlijk niet kent, is de Aston Martin-coureur wel blij met de komst van de nieuwe Group CEO.

“Ik heb nooit met Martin samengewerkt en ik ken hem niet goed genoeg om er over te oordelen, maar we verwachten natuurlijk wel dat hij het team gaat versterken. Het heeft anders geen zin om nieuwe mensen aan te trekken of toe te voegen aan het team”, antwoordt Vettel nuchter. “Maar hij lijkt me wel een sterke aanwinst. Hopelijk helpt hij ons met het bereiken van de doelen die we voor de toekomst voor ogen hebben.”

Ook teamgenoot Lance Stroll is blij met de komst van Whitmarsh: “Hij was lange tijd betrokken bij het team van McLaren in de jaren dat ze zeer succesvol waren. Het is geweldig om hem aan boord te hebben om dit team verder te laten groeien”, vertelt de Canadees. “We halen de laatste paar maanden een hele hoop getalenteerde mensen binnen. Ik denk dat Martin een geweldige toevoeging is aan dit team.”

“Alles wat er momenteel gebeurt binnen dit team, de nieuwe fabriek die gebouwd wordt, de komst van Martin, het is allemaal heel constructief. Het leidt allemaal richting het doel dat we de komende jaren willen bereiken.”

Alonso: "Whitmarsh voor ieder team een aanwinst"

Een van de weinige coureurs op de huidige Formule 1-grid die wel al samen heeft gewerkt met Whitmarsh is Fernando Alonso. Hoewel de Spanjaard geen al te beste herinneringen heeft aan zijn tijd bij McLaren, is hij wel positief over de Brit: “Martin zou voor ieder team een geweldige aanwinst zijn”, stelt Alonso. “Ik weet zeker dat hij voor Aston een enorme hulp gaat zijn. Hij is ontzettend slim en een goede leider. Het is jammer dat hij niet in ons team zit, al hebben wij ook hele goede mensen rondlopen. Het is mooi om Martin en nog een aantal van die mensen terug te zien, ze verdienen een hoop krediet. Dat ze nu terug zijn in de sport is voor iedereen in de paddock van toegevoegde waarde.”