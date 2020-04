Vettel: Cultuur Ferrari staat succes niet in de weg

Sebastian Vettel begint in 2020 aan zijn zesde seizoen in dienst van Ferrari. In de eerste vijf jaar pakte de Duitser in totaal 14 zeges, maar de wereldtitel ging telkens aan zijn neus voorbij. Hoewel buitenstaanders al tijden suggereren dat de cultuur binnen Ferrari de kansen van het team ten opzichte van de Britse concurrenten in de weg zou kunnen staan, ziet Vettel niets in dat argument. Hij meent zelf dat er verborgen kwaliteiten zijn die veel belangrijker zijn als het aankomt op succesvol zijn in de F1.

“De kracht van dit team is de passie voor Ferrari”, vertelde Vettel in een exclusief interview met Motorsport.com. “Volgens mij is dat wat de mensen iedere dag drijft. Dat is denk ik de legende en de mythe van dit merk. En om deel te worden van die historie. Het team is van binnen zeer Italiaans, heeft zeer Italiaanse regels en tradities en het is geweldig dat dit behouden blijft. Maar tegelijkertijd is het zeer modern”, benadrukt de viervoudig wereldkampioen. Hij ziet dat de cultuur binnen Ferrari vaak verkeerd begrepen wordt.

“Soms wordt dit verkeerd begrepen, want je kijkt naar Italië en ziet dat ze hier met veel dingen erg traditioneel zijn. Maar de mensen denken vooruit en ik denk dat we veel jonge, geweldige talenten in het team hebben, mensen met geweldige ideeën, creatieve ideeën, en dat is waarom het op een manier ook zonde is dat we – wat betreft resultaten – nog niet die doorbraak gehad hebben. Dat is ook waarom de focus er ook is om te blijven werken en ons ding te doen, want ik geloof dat wij er op een dag zullen staan.”

Het heilige vuur is er nog bij Vettel om Ferrari de eerste wereldtitel sinds 2007 te schenken, ondanks dat hij in 2019 verslagen werd door teamgenoot Charles Leclerc. “De missie is nog steeds hetzelfde, want we staan niet bovenaan”, zei hij. “Mercedes heeft ons de afgelopen jaren verslagen, dus de missie staat nog. Natuurlijk hebben we veel races gehad en veel ervaring opgedaan. Ik denk dat er geweldige momenten en niet zo geweldige momenten waren, maar zoals gezegd staat de missie nog en het doel is er nog steeds om die missie te voltooien, om met Ferrari te winnen.”