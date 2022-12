Vettel hoopt op F1-rentree Mick Schumacher: "Heeft iets meer tijd nodig"

In Abu Dhabi namen twee Duitse coureurs afscheid van de sport, voorlopig althans. De één, Sebastian Vettel, ging door de voordeur. De Aston Martin-coureur draaide zijn donuts en kreeg van iedereen in de paddock lof toegezwaaid. De ander, Mick Schumacher, vertrok redelijk anoniem door de achterdeur. Schumacher reed Nikita Mazepin in 2021 zoek, maar kon verder niet veel uitrichten met een hondsberoerde Haas-bolide. Dit jaar is gebleken was zijn cijfers ten opzichte van Mazepin waard zijn. Met een fatsoenlijke coureur als Kevin Magnussen naast zich moest Schumacher zelf ook het onderspit delven. Daarnaast heeft hij Haas met enkele dure crashes op kosten gejaagd.

Het bijna onvermijdelijke resultaat van beide zaken is dat Schumacher in 2023 niet present zal zijn op de grid. Dat wil zeggen: hij is wel op de mondiale circuits, maar niet als vaste coureur. Zijn stoeltje bij Haas wordt ingenomen door Nico Hülkenberg, waardoor een groot Formule 1-land als Duitsland in ieder geval nog wel een coureur op de grid houdt. Schumacher dient aankomend seizoen als derde rijder van Mercedes, het team waarmee zijn vader afscheid nam van de Formule 1 in 2012.

Vettel heeft zoals bekend een bijzondere band met de Schumacher en betreurt de afwezigheid van Mick in 2023. "We kunnen goed met elkaar overweg en daar zit natuurlijk ook nog meer achter. Michael is mijn idool en Mick ken ik al heel wat jaren. Daardoor ligt hij mij nogal na aan het hart", laat Vettel bij het Oostenrijkse Servus TV weten. "Het is jammer voor hem dat het volgend jaar niet meteen verder gaat in de Formule 1, maar ik hoop dat hij zijn weg op termijn weer terugvindt."

Vettel heeft daar goede hoop op. De viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim is namelijk van mening dat de jonge Schumacher genoeg talent heeft voor de koningsklasse. "Qua potentie hoort hij zeker in F1. Hij is iemand die misschien iets meer tijd nodig heeft om dingen te leren. De omgeving is daarbij ook belangrijk. Ik denk dat hij het afgelopen jaar niet de beste omgeving heeft gehad. Daardoor hoop ik dat hij in de toekomst terugkeert en dan op een betere plek belandt."

Het is impliciete kritiek aan het adres van Haas. Gedurende het jaar is Guenther Steiner meermaals hard geweest voor zijn coureur, waarna onder meer Ralf Schumacher die kritiek dan weer pareerde in de openbaarheid. Aankomend jaar komt Mick Schumacher in een compleet andere omgeving terecht bij Mercedes, al hoort daar ook een ander takenpakket bij. "Dat is natuurlijk een compleet andere rol", weet Vettel ook. "Derde coureur is niet wat je wilt omdat je normaal gesproken geen races rijdt. Maar dit geeft hem wel de kans om veel te leren. Hij kan leren van een ander team en ook van andere coureurs. Het is nu aan Mick om keihard te werken en weer terug te komen."