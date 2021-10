De afgelopen jaren was Lewis Hamilton de dominante factor in de Formule 1. Nico Rosberg was in 2016 de laatste die de Brit van de wereldtitel af kon houden. De jaren daarna groeide toenmalig Ferrari-coureur Sebastian Vettel uit tot de grootste tegenstander van Hamilton. In 2017 en 2018 kon de Scuderia aardig meekomen, maar in beide gevallen moest Vettel genoegen nemen met het vicekampioenschap. Dit jaar is er in de persoon van Max Verstappen eindelijk weer iemand die Hamilton het vuur na aan de schenen kan leggen.

De Red Bull-coureur heeft momenteel een voorsprong van zes punten in het wereldkampioenschap. Er staan nog zes races op het programma, al lijkt Mercedes de afgelopen weken wel een goede stap te hebben gemaakt. De titelstrijd zal dus zenuwslopend worden, waarbij elk foutje fataal kan zijn. Dit weekend gaat het duel verder op het Circuit of the Americas in Austin.

Aston Martin F1-coureur Vettel geniet van de strijd om het kampioenschap, maar hoopt dat de Nederlander in de laatste races mee kan blijven doen om de dagzeges, en daarmee ook om de titel. De Duitser moest in zijn titelgevechten met Hamilton en Mercedes in de beslissende fase afhaken: “Ik hoop dat Max aan het einde een betere auto heeft, of in een betere positie verkeert. Tijdens de duels die ik met Lewis heb uitgevochten waren we, helaas, niet competitief genoeg om hem aan het einde van het jaar het echt lastig te maken. Het was voor hem dus vrij duidelijk en vrij eenvoudig om uiteindelijk het kampioenschap te pakken.”

De Duitser hoopt wel dat het een fair duel wordt, zonder clashes: “Rivaliteit is in elk sport goed. Ik ben echter een groot fan van respectvolle rivaliteit. En ik denk dat we tot op heden een clean gevecht gezien hebben.”

De viervoudig wereldkampioen start in Austin vanaf de laatste rij vanwege een motorwissel.

